курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:17
курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
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ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28
Поэтому, прикупил на Али пару полезных вещей в машину по 3 ойро. Давно хотел. Плюс маркетплейсы выбраны.
Не пропадать же акции!
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