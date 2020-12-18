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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:17
rollo написав: Ромасик написав: rollo написав:
Знайшов ще одну. Єврова картка. Але ж ми в Україні. Й картковий курс жесть.
у вас кешбек 80%, який ще курс?
Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.
курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:28
Ромасик написав: rollo написав: Ромасик написав:
у вас кешбек 80%, який ще курс?
Карточный курс жесть. Значит не 80%.
Плюс минимум нужно покупать 10 ойро.
курс покупки якраз не плачевний. А за продаж 1-2% треба відстегнути.
Поэтому, прикупил на Али пару полезных вещей в машину по 3 ойро. Давно хотел. Плюс маркетплейсы выбраны.
Не пропадать же акции!
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rollo
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:48
VISA, которая пару лет в конвульсиях в регионе Украина, задавленная Мастеркардом по красоте, пытается нарастить долю активных карт.
Как видим, Альфа съела какую-то наживку от ВИЗА ввиде комисса, при этом не включив мозги.
А теперь Альфа получи поддых - снижение NPS и кучу жалоб.
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idealstorm
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:59
idealstorm написав:
VISA, которая пару лет в конвульсиях в регионе Украина, задавленная Мастеркардом по красоте, пытается нарастить долю активных карт.
Что Вы такое забористое курите? особенно про красоту мастера?
У меня уже года три, если не больше, как основные карты для заграницы - это исключительно Визы. Да и в Украине доля реальных (а не свинячих) операций как-то больше по визам проходила. И по удобству, по разным лимитам как снятие нала в чужих банкоматах, оплате без введени пина и т.п. - Виза ИМХО луЧЧе. По любе слухи о близкой смерти Визы в сравнении с МС в Украине ИМХО явно преувеличены.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 19:03
rollo написав:
Поэтому, прикупил на Али пару полезных вещей в машину по 3 ойро. Давно хотел. Плюс маркетплейсы выбраны.
Не пропадать же акции!
ну вот, а мне %% капнут по самому лучшему депозиту в USD, на печеньки хватит. Я ими все-равно кредитку гасил
А к тому времени уважаемые акционеры как раз разжуют условия акции
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 20:09
Flamingo написав: idealstorm написав:
VISA, которая пару лет в конвульсиях в регионе Украина, задавленная Мастеркардом по красоте, пытается нарастить долю активных карт.
Что Вы такое забористое курите? особенно про красоту мастера?
У меня уже года три, если не больше, как основные карты для заграницы - это исключительно Визы. Да и в Украине доля реальных (а не свинячих) операций как-то больше по визам проходила. И по удобству, по разным лимитам как снятие нала в чужих банкоматах, оплате без введени пина и т.п. - Виза ИМХО луЧЧе. По любе слухи о близкой смерти Визы в сравнении с МС в Украине ИМХО явно преувеличены.
В декабре прошлого года Укргаз присылал в мобильное приложение сообщение следующего содержания.
Шановні клієнти!
Згідно вимог міжнародних платіжних систем з 17.12.2020 року діятимуть нові ліміти на перекази з карти на карту.
Максимальні суми переказів будуть такими:
- для однієї операції: 30 000 грн для карт Віза/ 70 000 грн для карт Мастеркард
- на добу: 90 000 грн для карт Віза / 280 000 грн для карт Мастеркард (25 операцій)
- на тиждень: 140 000 грн для карт Віза / 280 000 грн для карт Мастеркард (50 операцій)
- на місяць: 180 000 грн для карт Віза / 280 000 грн для карт Мастеркард (100 операцій)
Деталі – на сайті Укргазбанку.
18.12.2020 11:42:34
Не знаю, имеет ли отношение данная инфа только к Укргазу или ко всем украинским банкам, но из нее следует, что не все так однозначно "по разным лимитам". Да и лимит бесконтактной оплаты без ввода ПИНа 1500 грн у Визы против 500 грн у Мастеркард – тоже палка о двух концах, удобство и безопасность.
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