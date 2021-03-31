alex lem написав:уважаемые, подскажите как подружиться с Аллой. Думаю занести зеленого пап1ру на несколько лет больше хвонду, чтоб хватило на бесплатный пакет Блек. Какие карты просить, чтобы платных не напарили. Может какие гиблые моменты прописанные мееелкими букофками есть чтобы быть готовым. От чего отказываться - страховки. платных смс ? Вообще не клиент альфы. Благодарю за дельный совет.
Дві чорненькі карти в грн і валюті на халяву (за депо від 250000). Абонки не буде але буде плата за Альфа чек (СМС інформування). Тут або відключити Альфа чек або на пуші переключити. Страхівки по дебетних вроді немає але слід проявити пильність...тему проконтролювати..
newbie написав:Лучше от всего, в т.ч. от карт. В идеале от банка, который не знает, что такое и для чего нужна репутация. Альфа-чек это и есть платные смс, только еще хитрее, плата за него берется даже если этих смс нет, как и операций, а также денег на счету. Их это не интересует, списывают в минус и все. Причем втихаря и особенно с чистых депозитчиков, много лет хранящих у них деньги. С этих вообще самозабвенно и никак их от этого не отучить. Так что имейте это ввиду, если хотите приносить сюда деньги. Может оказаться, что забирать будете меньше, чем принесли.
Зачем? Страховок на дебетных нет, а СМС (АЧ) просто на пуши перевести в моб. приложении и все и никаких снятий в минус. А платные СМС они во всех банках снимают плату - даже если самих СМС не было.