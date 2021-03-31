newbie написав:

Лучше от всего, в т.ч. от карт. В идеале от банка, который не знает, что такое и для чего нужна репутация. Альфа-чек это и есть платные смс, только еще хитрее, плата за него берется даже если этих смс нет, как и операций, а также денег на счету. Их это не интересует, списывают в минус и все. Причем втихаря и особенно с чистых депозитчиков, много лет хранящих у них деньги. С этих вообще самозабвенно и никак их от этого не отучить. Так что имейте это ввиду, если хотите приносить сюда деньги. Может оказаться, что забирать будете меньше, чем принесли.