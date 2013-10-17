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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9420942194229423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 13:22

  alex lem написав:уважаемые, подскажите как подружиться с Аллой. Думаю занести зеленого пап1ру на несколько лет больше хвонду, чтоб хватило на бесплатный пакет Блек. Какие карты просить, чтобы платных не напарили. Может какие гиблые моменты прописанные мееелкими букофками есть чтобы быть готовым. От чего отказываться - страховки. платных смс ? Вообще не клиент альфы. Благодарю за дельный совет.

Дві чорненькі карти в грн і валюті на халяву (за депо від 250000).
Абонки не буде але буде плата за Альфа чек (СМС інформування).
Тут або відключити Альфа чек або на пуші переключити.
Страхівки по дебетних вроді немає але слід проявити пильність...тему проконтролювати..
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:03

Re: Альфа-Банк

При пополнении депозита с карты - неправильно отображается баланс на депозите. Это у Всех?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:10

  Kevin написав:При пополнении депозита с карты - неправильно отображается баланс на депозите. Это у Всех?

У меня норм, мнгновенно. Делаю такую пополняшку в Сенсе, свайпом
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:24

  Kevin написав:При пополнении депозита с карты - неправильно отображается баланс на депозите. Это у Всех?

Снял с "ощадного" на карту, тоже самое с балансом на депо.
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:17

  newbie написав:Лучше от всего, в т.ч. от карт. В идеале от банка, который не знает, что такое и для чего нужна репутация. Альфа-чек это и есть платные смс, только еще хитрее, плата за него берется даже если этих смс нет, как и операций, а также денег на счету. Их это не интересует, списывают в минус и все. Причем втихаря и особенно с чистых депозитчиков, много лет хранящих у них деньги. С этих вообще самозабвенно и никак их от этого не отучить. Так что имейте это ввиду, если хотите приносить сюда деньги. Может оказаться, что забирать будете меньше, чем принесли.

Зачем? Страховок на дебетных нет, а СМС (АЧ) просто на пуши перевести в моб. приложении и все и никаких снятий в минус.
А платные СМС они во всех банках снимают плату - даже если самих СМС не было.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:47

Kevin дайте скрін, якщо питання актуальне. Проблем з відображенням балансу не було.
Alfa_Bank
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