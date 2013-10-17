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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9421942294239424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:35

Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.
Вадимка
 
Повідомлень: 146
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:35

  Вадимка написав:Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.

Услугу по поиску такси вам предоставляют в Эстонии
antey718
 
Повідомлень: 594
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:43

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

уф. офпред, мы имеем какие-то техн. сложности с обналичкой орехов?
у меня есть к примеру покупка от 13/03 на 51 грн, орехов 72 с коп, вроде должно без проблем закрыть , но app крутит дулю...

или изменились условия по программе?
Arien
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Повідомлень: 973
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  #<1 ... 9421942294239424
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