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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:35
Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:35
Услугу по поиску такси вам предоставляют в Эстонии
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:43
Re: Альфа-Банк
Добрый вечер!
уф. офпред, мы имеем какие-то техн. сложности с обналичкой орехов?
у меня есть к примеру покупка от 13/03 на 51 грн, орехов 72 с коп, вроде должно без проблем закрыть , но app крутит дулю...
или изменились условия по программе?
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