Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.
Вадимка написав:Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.
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уф. офпред, мы имеем какие-то техн. сложности с обналичкой орехов? у меня есть к примеру покупка от 13/03 на 51 грн, орехов 72 с коп, вроде должно без проблем закрыть , но app крутит дулю...
или изменились условия по программе?
У меня тоже проблема с выводом орехов, приняли заявку на исправление. Тут один человек отписывался что ему пофиксили после заявки. Хз что мешает тех специалистам Альфы пофиксить проблему для всех клиентов.
Вадимка написав:Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.
в ПУМБ тоже есть, заскриньте и потом сравние с списанным, есть везде кроме якобы Моно
Убер и Болт добавляют конвертацию э... правда за Болт могу типа ошибаться, лень искать - у Убер есть УберМани и там четко видно после круглой суммы пополнения некруглая списанная но думаю не ошибаюсь