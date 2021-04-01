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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9421942294239424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:35

Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:35

  Вадимка написав:Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.

Услугу по поиску такси вам предоставляют в Эстонии
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:43

Re: Альфа-Банк

Добрый вечер!

уф. офпред, мы имеем какие-то техн. сложности с обналичкой орехов?
у меня есть к примеру покупка от 13/03 на 51 грн, орехов 72 с коп, вроде должно без проблем закрыть , но app крутит дулю...

или изменились условия по программе?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:19

Альфа-Банк+коммуналка

Акция в приложении:
Полсотни бонусов за коммуналку
Действует до 31 мая

Ежемесячная возня с коммуналкой очень надоедает, но выход найден. Просто сидя дома в теплой квартире, нужно зайти в Sense SuperApp и оплатить коммунальные услуги картой Visa от 50 грн. Никаких очередей, бумажек, квитанций — еще и 50 бонусов в подарок.

Начисление бонусов будет поэтапным для всех, кто оплатит коммуналку в период:
- с 01.04 по 15.04 (бонусы будут начислены до 30.04);
- с 16.04 по 30.04 (бонусы будут начислены до 14.05);
- с 01.05 по 15.05 (бонусы будут начислены до 31.05);
- с 16.05 по 31.05 (бонусы будут начислены до 14.06).

* Лимит начислений на одного клиента за период акции составляет 50 бонусов Cash'U.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:20

  Arien написав:Добрый вечер!

уф. офпред, мы имеем какие-то техн. сложности с обналичкой орехов?
у меня есть к примеру покупка от 13/03 на 51 грн, орехов 72 с коп, вроде должно без проблем закрыть , но app крутит дулю...

или изменились условия по программе?

У меня тоже проблема с выводом орехов, приняли заявку на исправление. Тут один человек отписывался что ему пофиксили после заявки. Хз что мешает тех специалистам Альфы пофиксить проблему для всех клиентов.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:20

  Arien написав:Добрый вечер!

уф. офпред, мы имеем какие-то техн. сложности с обналичкой орехов?
у меня есть к примеру покупка от 13/03 на 51 грн, орехов 72 с коп, вроде должно без проблем закрыть , но app крутит дулю...

или изменились условия по программе?

Не Вы одна. После двух дней разбирательств, пришёл такой ответ.
Зображення

Жду завтра.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:35

  Вадимка написав:Обьясните мне пожалуйста,почему при расчете картой виза в такси болт снимается не только сумма поездки,а еще и конвертация идет в валюту.Я же расчитываюсь на территории Украины за услуги.В пумбе ,когда я платил никакой конвертации не было.Получается скидка 30 процентов и часть еще забирают.


в ПУМБ тоже есть, заскриньте и потом сравние с списанным,
есть везде кроме якобы Моно

Убер и Болт добавляют конвертацию
э... правда за Болт могу типа ошибаться, лень искать - у Убер есть УберМани и там четко видно после круглой суммы пополнения некруглая списанная
но думаю не ошибаюсь
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:58

Re: Альфа-Банк

  Citizen_D написав:нужно зайти в Sense SuperApp и оплатить коммунальные услуги

для начала нужно найти что-нибудь подходящее, очень скудный выбор.
anis
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:01

  anis написав:
  Citizen_D написав:нужно зайти в Sense SuperApp и оплатить коммунальные услуги

для начала нужно найти что-нибудь подходящее, очень скудный выбор.

Очень странно. У меня достаточно широкий выбор. Может Вы только на популярные смотрите и не пытались искать свои предприятия?
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