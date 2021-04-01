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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9424942594269427>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:14

  Adast написав:А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков? :)


в орехах, она-то не для счастливчиков, но искать ГДЕ оплатить и КАК - я вчера замахался, даже сносил два раза sens

но все ок, в итоге с карты увлочено за yasno 50 грн, ждемс до 30го начислений
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:16

  cohan написав:
  Adast написав:А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков? :)


в орехах, она-то не для счастливчиков, но искать ГДЕ оплатить и КАК - я вчера замахался, даже сносил два раза sens

но все ок, в итоге с карты увлочено за yasno 50 грн, ждемс до 30го начислений


Странно, у меня карточка Visa, но эта акция не отображается :shock:
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:17

  Citizen_D написав:Акция в приложении:
Полсотни бонусов за коммуналку
Действует до 31 мая

Где нашли? У меня ничего такого нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:47

  cohan написав:
  Adast написав:А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков? :)


в орехах, она-то не для счастливчиков, но искать ГДЕ оплатить и КАК - я вчера замахался, даже сносил два раза sens

но все ок, в итоге с карты увлочено за yasno 50 грн, ждемс до 30го начислений

так а где в Сенсе есть оплата коммуналки?
Или можно оплачивать Визой Алки на любом сайте?
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:57

  clientage написав:
  lov2108 написав:
  ingtrans написав:Так одноразово же 50 грн для получения 50 орехов. Это даже больше, чем 5-15% :)

Тобто оплатив наприклад за телебачення 108грн. "Інформаційним технологіям" мені нарахують 50 горіхів? Все вірно?

нужно зайти в Сенс, там выбрать платеж из категории Коммуналка и оплатить его Визой, которой до этого 3 мес не оплачивали коммуналку :)
Но, у меня вааще нет никаких категорий в Платежах :(

Alfa_Bank, а де в Сенсе можно оплатить коммуналку?

Доброго дня. Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59

  Adast написав:А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков? :)

Доброго дня. Акція для обраного сегменту клієнтів.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:04

  clientage написав:нужно зайти в Сенс, там выбрать платеж из категории Коммуналка и оплатить его Визой, которой до этого 3 мес не оплачивали коммуналку :)

Интересно, как это считается? Я коммуналку оплачивал, но путём перевода по реквизитам IBAN (есть пара предприятий, где так лучше), и, конечно, через Web, а не через Сенс.
Может быть, поэтому у меня акция и не отображается? Как проверить?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:25

  Искатель написав:Просто интересно:
у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%?
Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале :)
Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.

Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:25

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, а де в Сенсе можно оплатить коммуналку?

Доброго дня. Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.

Вот их ваших правил по этой Акции.
Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції, здійснити у мобільному додатку «Sense SuperApp» щонайменше 1 (одну) успішну розрахункову операцію з оплати рахунків комунальних послуг на суму не менше, ніж 50 (п’ятдесят) гривень в одному чеку за допомогою власної картки Visa, емітованої Банком, якою в період з 01.02.2021 р. по 28.03.2021 р. не було жодної розрахункової операції у мобільному додатку «Sense SuperApp» із оплати рахунків комунальних послуг, та яка приймає участь в Акції.

Внимание, вопрос. Шо из того, шо отображается в разделе Платежи в Сенсе является оплатой рахунків комунальних послуг?!
Я, шо должен гадать, шо вот Ясно -- эт коммуналка, а Воля -- нет, Киевводоканал -- коммуналка, и там поиском по ЕДРПОУ еще кучу платежей мона найти... и какой из них коммуналка, как узнать? :evil:
Хочу шобы там была (как у Портмоне, как у ИзиПэй, как у Таси) категория платежа Коммунальные услуги и Правила отой Ахции просто ссылались на эту категорию.
Ну а я таки потанцую Аллюсика за эти 50 орехкафф :lol:
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:29

  Alfa_Bank написав:
  Adast написав:А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков? :)

Доброго дня. Акція для обраного сегменту клієнтів.

полочные визы :lol:
Мизантрóп
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