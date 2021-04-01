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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:14
Adast написав:
А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков?
в орехах, она-то не для счастливчиков, но искать ГДЕ оплатить и КАК - я вчера замахался, даже сносил два раза sens
но все ок, в итоге с карты увлочено за yasno 50 грн, ждемс до 30го начислений
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:16
cohan написав: Adast написав:
А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков?
в орехах, она-то не для счастливчиков, но искать ГДЕ оплатить и КАК - я вчера замахался, даже сносил два раза sens
но все ок, в итоге с карты увлочено за yasno 50 грн, ждемс до 30го начислений
Странно, у меня карточка Visa, но эта акция не отображается
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Adast
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:17
Citizen_D написав:
Акция в приложении:
Полсотни бонусов за коммуналку
Действует до 31 мая
Где нашли? У меня ничего такого нет.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:47
cohan написав: Adast написав:
А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков?
в орехах, она-то не для счастливчиков, но искать ГДЕ оплатить и КАК - я вчера замахался, даже сносил два раза sens
но все ок, в итоге с карты увлочено за yasno 50 грн, ждемс до 30го начислений
так а где в Сенсе есть оплата коммуналки?
Или можно оплачивать Визой Алки на любом сайте?
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clientage
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:57
clientage написав: lov2108 написав: ingtrans написав:
Так одноразово же 50 грн для получения 50 орехов. Это даже больше, чем 5-15%
Тобто оплатив наприклад за телебачення 108грн. "Інформаційним технологіям" мені нарахують 50 горіхів? Все вірно?
нужно зайти в Сенс, там выбрать платеж из категории Коммуналка и оплатить его Визой, которой до этого 3 мес не оплачивали коммуналку
Но, у меня вааще нет никаких категорий в Платежах Alfa_Bank
, а де в Сенсе можно оплатить коммуналку?
Доброго дня. Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59
Adast написав:
А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков?
Доброго дня. Акція для обраного сегменту клієнтів.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:04
clientage написав:
нужно зайти в Сенс, там выбрать платеж из категории Коммуналка и оплатить его Визой, которой до этого 3 мес не оплачивали коммуналку
Интересно, как это считается? Я коммуналку оплачивал, но путём перевода по реквизитам IBAN (есть пара предприятий, где так лучше), и, конечно, через Web, а не через Сенс.
Может быть, поэтому у меня акция и не отображается? Как проверить?
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:25
Искатель написав:
Просто интересно:
у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%?
Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале
Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.
Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:25
Alfa_Bank написав: clientage написав:Alfa_Bank
, а де в Сенсе можно оплатить коммуналку?
Доброго дня. Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.
Вот их ваших правил по этой Акции.
Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, яка відповідає вимогам п 3.1 Розділу 3 даних Правил, необхідно протягом Строку проведення Акції, здійснити у мобільному додатку «Sense SuperApp» щонайменше 1 (одну) успішну розрахункову операцію з оплати рахунків комунальних послуг на суму не менше, ніж 50 (п’ятдесят) гривень в одному чеку за допомогою власної картки Visa, емітованої Банком, якою в період з 01.02.2021 р. по 28.03.2021 р. не було жодної розрахункової операції у мобільному додатку «Sense SuperApp» із оплати рахунків комунальних послуг, та яка приймає участь в Акції.
Внимание, вопрос. Шо из того, шо отображается в разделе Платежи в Сенсе является оплатой рахунків комунальних послуг
?!
Я, шо должен гадать, шо вот Ясно -- эт коммуналка, а Воля -- нет, Киевводоканал -- коммуналка, и там поиском по ЕДРПОУ еще кучу платежей мона найти... и какой из них коммуналка, как узнать?
Хочу шобы там была (как у Портмоне, как у ИзиПэй, как у Таси) категория платежа Коммунальные услуги и Правила отой Ахции просто ссылались на эту категорию.
Ну а я таки потанцую Аллюсика за эти 50 орехкафф
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clientage
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