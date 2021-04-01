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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9425942694279428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:23

  Tat_888 написав:
  Искатель написав:Просто интересно:
у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%?
Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале :)
Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.

Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.


В феврале на детские товары дали 20%, забрал орехами до 1500грн
С тех пор детские категории мне не предлагают )
zentol
 
Повідомлень: 127
З нами з: 04.01.14
Подякував: 55 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 13:37

  zentol написав:
  Tat_888 написав:
  Искатель написав:Просто интересно:
у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%?
Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале :)
Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.

Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.


В феврале на детские товары дали 20%, забрал орехами до 1500грн
С тех пор детские категории мне не предлагают )


там же вроде до 1000 по категорийным
cohan
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 27.09.19
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Подякували: 112 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:16

Re: Альфа-Банк

  antey718 написав:У меня тоже проблема с выводом орехов, приняли заявку на исправление. Тут один человек отписывался что ему пофиксили после заявки. Хз что мешает тех специалистам Альфы пофиксить проблему для всех клиентов.

Похоже, у меня аналогичный случай. Как и куда Вы оформляли заявку на исправление?
finfen
 
Повідомлень: 231
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Подякував: 53 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:20

  finfen написав:
  antey718 написав:У меня тоже проблема с выводом орехов, приняли заявку на исправление. Тут один человек отписывался что ему пофиксили после заявки. Хз что мешает тех специалистам Альфы пофиксить проблему для всех клиентов.

Похоже, у меня аналогичный случай. Как и куда Вы оформляли заявку на исправление?

Доброго дня. Зверніться на гарячу лінію, в чат чи напишіть мені в ПП. Та вкажіть яка саме покупка не відображається.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10232
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:34

Alfa_Bank
Тільки-но знову спробував. Все вийшло. Питання закрите. Дякую.
finfen
 
Повідомлень: 231
З нами з: 18.05.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:58

Re: Альфа-Банк

Про участь в акції за комуналку можна взнати без встановлення сенса? Щоби дарма не передьоргувати налаштування пушів.
Кочевник
 
Повідомлень: 1909
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:00

Re: Альфа-Банк

Добрый день еще раз.
Скачала Сенс, нашла Ясно - хотела оплатить электроенергию. С самого начала - в Альфа-мобайл по номеру счета подтягивалась сумма, которую нужно заплатить. И все, больше ничего не было нужно. Это было очень удобно. В этой - я должна ввести вручную ИФО, причем ИФО на украинском языке, данные о начале и конце периода, еще что-то. И текст - часть напечатана на русском языке, часть на украинском, а у меня телефон, новая Нокиа, похоже, не поддерживает украинскую клавиатуру. Все на русском, а ФИО на украинском, не принимает, подчеркивает красным.
Насколько лучше Альфа-мобайл по сравнению с Сенс, ну не знаю, зачем нужно было выпускать худший вариант.
И вопрос - что мне делать? Как оплатить?
Помучаюсь еще немного - не выйдет, снесу...

З.Ы. Заменила украинское i английским, оплата прошла. Но, честно, старая версия логичнее. И когда переключаю вначале пиктограмки, вылезают какие-то страшные мужики, типа лайфхак, как от них избавиться, зачем они место занимают.
Востаннє редагувалось Hella в П'ят 02 кві, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:05

  Кочевник написав:Про участь в акції за комуналку можна взнати без встановлення сенса? Щоби дарма не передьоргувати налаштування пушів.

Доброго дня. Подивіться в Мобайлі.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10232
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:35

Alfa_Bank Добрый день. а можно подружить мобайл и сенс, что б пуши не отвалились и работали хотя бы в одном приложении (и соответственно не было абонки за альфачек) ?
Kalgan
 
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  #<1 ... 9425942694279428
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