Искатель написав:Просто интересно: у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%? Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.
Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.
В феврале на детские товары дали 20%, забрал орехами до 1500грн С тех пор детские категории мне не предлагают )
Искатель написав:Просто интересно: у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%? Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.
Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.
В феврале на детские товары дали 20%, забрал орехами до 1500грн С тех пор детские категории мне не предлагают )
antey718 написав:У меня тоже проблема с выводом орехов, приняли заявку на исправление. Тут один человек отписывался что ему пофиксили после заявки. Хз что мешает тех специалистам Альфы пофиксить проблему для всех клиентов.
Похоже, у меня аналогичный случай. Как и куда Вы оформляли заявку на исправление?
antey718 написав:У меня тоже проблема с выводом орехов, приняли заявку на исправление. Тут один человек отписывался что ему пофиксили после заявки. Хз что мешает тех специалистам Альфы пофиксить проблему для всех клиентов.
Похоже, у меня аналогичный случай. Как и куда Вы оформляли заявку на исправление?
Доброго дня. Зверніться на гарячу лінію, в чат чи напишіть мені в ПП. Та вкажіть яка саме покупка не відображається.
Добрый день еще раз. Скачала Сенс, нашла Ясно - хотела оплатить электроенергию. С самого начала - в Альфа-мобайл по номеру счета подтягивалась сумма, которую нужно заплатить. И все, больше ничего не было нужно. Это было очень удобно. В этой - я должна ввести вручную ИФО, причем ИФО на украинском языке, данные о начале и конце периода, еще что-то. И текст - часть напечатана на русском языке, часть на украинском, а у меня телефон, новая Нокиа, похоже, не поддерживает украинскую клавиатуру. Все на русском, а ФИО на украинском, не принимает, подчеркивает красным. Насколько лучше Альфа-мобайл по сравнению с Сенс, ну не знаю, зачем нужно было выпускать худший вариант. И вопрос - что мне делать? Как оплатить? Помучаюсь еще немного - не выйдет, снесу...
З.Ы. Заменила украинское i английским, оплата прошла. Но, честно, старая версия логичнее. И когда переключаю вначале пиктограмки, вылезают какие-то страшные мужики, типа лайфхак, как от них избавиться, зачем они место занимают.
Востаннє редагувалось Hella в П'ят 02 кві, 2021 15:48, всього редагувалось 1 раз.