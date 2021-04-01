Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:00

Добрый день еще раз.

Скачала Сенс, нашла Ясно - хотела оплатить электроенергию. С самого начала - в Альфа-мобайл по номеру счета подтягивалась сумма, которую нужно заплатить. И все, больше ничего не было нужно. Это было очень удобно. В этой - я должна ввести вручную ИФО, причем ИФО на украинском языке, данные о начале и конце периода, еще что-то. И текст - часть напечатана на русском языке, часть на украинском, а у меня телефон, новая Нокиа, похоже, не поддерживает украинскую клавиатуру. Все на русском, а ФИО на украинском, не принимает, подчеркивает красным.

Насколько лучше Альфа-мобайл по сравнению с Сенс, ну не знаю, зачем нужно было выпускать худший вариант.

И вопрос - что мне делать? Как оплатить?

Помучаюсь еще немного - не выйдет, снесу...



З.Ы. Заменила украинское i английским, оплата прошла. Но, честно, старая версия логичнее. И когда переключаю вначале пиктограмки, вылезают какие-то страшные мужики, типа лайфхак, как от них избавиться, зачем они место занимают.