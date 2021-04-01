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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:04
Alfa_Bank написав:
Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.
А де в "сенсі" платежі?
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V2
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:10
V2 написав: Alfa_Bank написав:
Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.
А де в "сенсі" платежі?
хаха, они там есть (с) только вы их не видите
тут все не как у [людей] других, для того и платят чтобы привыкли к интерфейсу
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:12
V2 написав:
Замовив через чат в додатку видачу коштів з депозиту, який закінчився.
Питання служби підтримки просто вибило - "яка причина такої терміновості в отриманні коштів?"
Це по депозиту, який закінчився!!!
Невже знову літаки перестали літати?!!
не, у них это стандартный вопрос, ну только "терминовость" от себя в вопрос добавили, говорите "на вакцину", если "на ремонт" не подходит
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cohan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:20
Оплатил YASNO через Sense, орехов не дали. Предложение в приложении есть. Или надо подождать?
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tano
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:10
Ставил сенс на пробу, но не пользовался. Пользуюсь альфа-мобайлом. Но у меня у альфы и визы нет
. Как попал в этот сегмент, не понятно
Что-то с екселем в банке пошло не так.
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Citizen_D
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:30
cohan написав: V2 написав: Alfa_Bank написав:
Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.
А де в "сенсі" платежі?
хаха, они там есть (с) только вы их не видите
тут все не как у [людей] других, для того и платят чтобы привыкли к интерфейсу
Дайте підказку!
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V2
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Kalgan
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:22
Kalgan написав:
а можно подружить мобайл и сенс, что б пуши не отвалились и работали хотя бы в одном приложении (и соответственно не было абонки за альфачек) ?
После установки и первого входа в Sense не соглашаться на получение PUSH-уведомлений на это устройство. Можно потом перепроверить в Alfa-Mobile состояние Альфа-Чек.
У меня нормально функционируют два приложения. PUSH получаю на старое приложение.
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П'ят 02 кві, 2021 16:26
cohan
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