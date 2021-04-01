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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9426942794289429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:04

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.


А де в "сенсі" платежі? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:10

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.


А де в "сенсі" платежі? :roll:


хаха, они там есть (с) только вы их не видите

тут все не как у [людей] других, для того и платят чтобы привыкли к интерфейсу
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:12

  V2 написав:Замовив через чат в додатку видачу коштів з депозиту, який закінчився.
Питання служби підтримки просто вибило - "яка причина такої терміновості в отриманні коштів?"
Це по депозиту, який закінчився!!!
Невже знову літаки перестали літати?!!


не, у них это стандартный вопрос, ну только "терминовость" от себя в вопрос добавили, говорите "на вакцину", если "на ремонт" не подходит
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:20

Оплатил YASNO через Sense, орехов не дали. Предложение в приложении есть. Или надо подождать?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:23

Re: Альфа-Банк

  tano написав:Предложение в приложении есть. Или надо подождать?

А предложение Вы не читали? ;)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:10

  Мизантрóп написав:
  Alfa_Bank написав:
  Adast написав:А где вы увидели эту акцию по коммуналке? Или он только для счастливчиков? :)

Доброго дня. Акція для обраного сегменту клієнтів.

полочные визы :lol:

Ставил сенс на пробу, но не пользовался. Пользуюсь альфа-мобайлом. Но у меня у альфы и визы нет :oops: . Как попал в этот сегмент, не понятно :D Что-то с екселем в банке пошло не так.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 17:30

  cohan написав:
  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:Скористайтесь функцією пошуку в розділі Платежі.


А де в "сенсі" платежі? :roll:


хаха, они там есть (с) только вы их не видите

тут все не как у [людей] других, для того и платят чтобы привыкли к интерфейсу


Дайте підказку! ;)
V2
4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:40

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Дайте підказку!

как по мне, их сложно не заметить :)

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Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:22

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:а можно подружить мобайл и сенс, что б пуши не отвалились и работали хотя бы в одном приложении (и соответственно не было абонки за альфачек) ?
После установки и первого входа в Sense не соглашаться на получение PUSH-уведомлений на это устройство. Можно потом перепроверить в Alfa-Mobile состояние Альфа-Чек.

У меня нормально функционируют два приложения. PUSH получаю на старое приложение.
MASolomko
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