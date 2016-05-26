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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9428942994309431>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:13

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:Шукав по іконках внизу навігації :roll:
А як Ви впорядковуєте та перейменовуєте іконки?

Пока никак. Это скрин с сайта алки :wink:
Вроде при свайпе вверх на рабочем столе появляется меню редактирования и потом можно двигать иконки
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:14

  MASolomko написав:
  Kalgan написав:а можно подружить мобайл и сенс, что б пуши не отвалились и работали хотя бы в одном приложении (и соответственно не было абонки за альфачек) ?
После установки и первого входа в Sense не соглашаться на получение PUSH-уведомлений на это устройство. Можно потом перепроверить в Alfa-Mobile состояние Альфа-Чек.

У меня нормально функционируют два приложения. PUSH получаю на старое приложение.

Спасибо. Интуитивно так и сделал сразу :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:20

Re: Альфа-Банк

  V2 написав:А як Ви впорядковуєте та перейменовуєте іконки?

https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... e-SuperApp
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/secti ... E-SUPERAPP
https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/artic ... %BD%D1%96-
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:22

  Kalgan написав:
  V2 написав:Шукав по іконках внизу навігації :roll:
А як Ви впорядковуєте та перейменовуєте іконки?

Пока никак. Это скрин с сайта алки :wink:
Вроде при свайпе вверх на рабочем столе появляется меню редактирования и потом можно двигать иконки


Дякую!
Дійсно, все інтуїтивно зрозуміло :D
V2
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:22

Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом.
Считаю такие действия банка продолжением мошенничества и навязыванием услуг. Банк уже переводил меня с одного пакета на другой без моего согласия, навязал мне карту, которая была мне не нужна, и связанную с ней услугу (альфа-чек), которую не оказывал, но плату за нее брал (даже с нарушением своих правил). Теперь банк хочет довести свое мошенничество до конца и отправляет мне опасным способом еще одну не нужную мне карту, чтобы ею могли воспользоваться мошенники? И заодно переводит на другой, видимо, более выгодный ему тариф?
Еще раз. На каком основании? Разве это не навязывание услуг и не мошенничество? Как можно отказаться от такой "заботы".
Я знаю, что в нормальных странах и банках, карты отсылают по почте. Но у нас в стране не работают законы и договора, банки, т.ч. Ваш, соревнуются в обмане клиентов, а НБУ закрывает на это глаза. Поэтому такая "забота" или самодеятельность кажутся, как минимум подозрительными, тем более клиентами, которые не использут Ваши карты.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:31

  newbie написав:Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом.

Вот это жесть.
У клиента карта может быть подвязана в разных сервисах для платежей (например та же виза + свит.тв), а банк "заботится" и перевыпускает карты.
Смена реквизитов карты может доставить много неудобств и потерю времени на "переподвязку", а тем более без предупреждения.

Нахіба такое делать?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:48

  Вкладчик1234 написав:
  newbie написав:Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом.

Вот это жесть.
У клиента карта может быть подвязана в разных сервисах для платежей (например та же виза + свит.тв), а банк "заботится" и перевыпускает карты.
Смена реквизитов карты может доставить много неудобств и потерю времени на "переподвязку", а тем более без предупреждения.

Нахіба такое делать?

Вангую что там был перевыпуск по сроку. То есть если был к примеру пакет Ультра (ну или мож Комфорт) и закончился срок действия карт, то могли перевыпустить White ну и прислать карты почтой. Так что перевыпускать и подвязывать надо было в любом случае, но если клиент хотел получить к примеру карты в другом, но новом пакете с доставкой скажем на отделение, то наверное об этом надо было позаботиться заранее и обратиться в поддержку или к персмену.
Опять таки не понятно в какой более дорогой пакет был совершен перевыпуск. Если с Комфорта в White то оно конечно дороже, но ведь в Комфорте все равно выпустить не возможно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:52

  Flamingo написав:Вангую что там был перевыпуск по сроку.

Если по сроку - то ещё ок, всё равно ж перевыпускать. Я так понял - это не тот случай.

Уже были отзывы про навязчивое "предложение" перейти на "более лучшие пакеты", даже для относительно свежих карт. Думаю, что это тот случай, только вообще без спроса у клиента
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:53

  Вкладчик1234 написав:Нахіба такое делать?

Посмотрим еще как она придет, поскольку пока пришла только смс. Если в почтовый ящик, разговор будет другой. Да и если нет, то Укрпочта это ж не Федекс какой. Кому-то может ближе забрать ее в отделении, а не на почте, которая может быть далеко. Поэтому, действительно, зачем? И главное, на каком основании?
А реквизиты может и не будут менять, я этим не интересовался, т.к. не надо. Но по крайней мере срок будет другой.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:54

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Уже были отзывы про навязчивое "предложение" перейти на "более лучшие пакеты", даже для относительно свежих карт. Думаю, что это тот случай, только вообще без спроса у клиента
Не, ну если перевыпустили раньше срока - просто по инициативе банка - то да - бардак и за такое надо неимоверный сорри-бонус.
Flamingo
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