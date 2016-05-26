Додано: Суб 03 кві, 2021 20:22

Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом.

Считаю такие действия банка продолжением мошенничества и навязыванием услуг. Банк уже переводил меня с одного пакета на другой без моего согласия, навязал мне карту, которая была мне не нужна, и связанную с ней услугу (альфа-чек), которую не оказывал, но плату за нее брал (даже с нарушением своих правил). Теперь банк хочет довести свое мошенничество до конца и отправляет мне опасным способом еще одну не нужную мне карту, чтобы ею могли воспользоваться мошенники? И заодно переводит на другой, видимо, более выгодный ему тариф?

Еще раз. На каком основании? Разве это не навязывание услуг и не мошенничество? Как можно отказаться от такой "заботы".

Я знаю, что в нормальных странах и банках, карты отсылают по почте. Но у нас в стране не работают законы и договора, банки, т.ч. Ваш, соревнуются в обмане клиентов, а НБУ закрывает на это глаза. Поэтому такая "забота" или самодеятельность кажутся, как минимум подозрительными, тем более клиентами, которые не использут Ваши карты.