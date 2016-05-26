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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9428942994309431

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:03

  Вкладчик1234 написав:Если по сроку - то ещё ок, всё равно ж перевыпускать.

Что значит все равно? Где написано, что карты, тем более навязанные, и которыми не пользуются, нужно обязательно перевыпускать?
В порядочных банках, например, в Форварде, не перевыпускают. Я там уже много лет без карты. И ничего, все работает. И не напоминают и не посылают. И в ПУМБе так же.
Такая навязчивость очень похожа на альфа-чек, который у них включается случайно и от которого нельзя отказаться (или это очень сложно).
Но ничего, разберемся. Если надо в полицию обратимся или в НБУ, пусть работают.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:04

  newbie написав:
  Вкладчик1234 написав:Нахіба такое делать?

Посмотрим еще как она придет, поскольку пока пришла только смс. Если в почтовый ящик, разговор будет другой. Да и если нет, то Укрпочта это ж не Федекс какой. Кому-то может ближе забрать ее в отделении, а не на почте, которая может быть далеко. Поэтому, действительно, зачем? И главное, на каком основании?
А реквизиты может и не будут менять, я этим не интересовался, т.к. не надо. Но по крайней мере срок будет другой.

Это перевыпуск "по сроку" или "инициатива банка"? Карты не по 04.21-05.21 ?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:09

  newbie написав:
  Вкладчик1234 написав:Нахіба такое делать?

Посмотрим еще как она придет, поскольку пока пришла только смс. Если в почтовый ящик, разговор будет другой. Да и если нет, то Укрпочта это ж не Федекс какой. Кому-то может ближе забрать ее в отделении, а не на почте, которая может быть далеко. Поэтому, действительно, зачем? И главное, на каком основании?
А реквизиты может и не будут менять, я этим не интересовался, т.к. не надо. Но по крайней мере срок будет другой.


придет заказным в отделение почты
я так переадресовывал в отделение банка, в чате, все переадресовалось
ну а забрал в отделение почты, смс пришла что пришло
а чат - думаю, это во сне было, или не было
короче - ничего страшного, но так постепенно конфирмят

то же и по дешевому тарифу pvbki - сначала конфирм на отделение
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:10

  newbie написав:
  Вкладчик1234 написав:Если по сроку - то ещё ок, всё равно ж перевыпускать.

Что значит все равно? Где написано, что карты, тем более навязанные, и которыми не пользуются, нужно обязательно перевыпускать?
В порядочных банках, например, в Форварде, не перевыпускают. Я там уже много лет без карты. И ничего, все работает. И не напоминают и не посылают. И в ПУМБе так же.
Такая навязчивость очень похожа на альфа-чек, который у них включается случайно и от которого нельзя отказаться (или это очень сложно).
Но ничего, разберемся. Если надо в полицию обратимся или в НБУ, пусть работают.

Лично я не против, если по сроку таким образом мне бы перевыпустили.
Но тоже возникают вопросы со сменой условий пакета, надёжностью доставки, сохранности данных и т.д.

Кстати форвард тоже рассылал свои карты по почте, когда ещё был русским стандартом
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:14

  Flamingo написав:если был к примеру пакет Ультра и закончился срок действия карт, то могли перевыпустить White

Было вот так, срок не смотрел, т.к. не пользуюсь. Но перевыпускать зачем, если я не просил? И пакет менять, который мне тоже нафиг не нужен? Разве принудительный перевыпуск - это не нарушение моих прав? Как и навязывание услуг?
НБУ уже вроде целый департамент создал для защиты прав пользователей финансовых услуг. Надо будет спросить у них, не тот ли это случай. Может попросить проверочку подослать или штраф выписать.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:30

  Вкладчик1234 написав:Кстати форвард тоже рассылал свои карты по почте, когда ещё был русским стандартом

Да, была у них такая глупость. Более того у них при просроченной карте не работал интернет-банкинг (они в него не пускали). Но они это давно исправили. А по поводу почтового отделения я им звонил и говорил, что забирать там карту не буду, поэтому может мне в полицию обратиться касательно того,что они куда попало рассылают мои карты. Видимо дошло.
А Альфа получается сейчас на уровне русского стандарта работает, т.е. с отставанием лет на 10? А цены ж себе не сложат. Я уже даже догадываюсь, что ответят, дескать ДКБО. Они ж других слов не знают. Но посмотрим еще, что на это НБУ скажет. ВСУ уже ж сказал (что эти ДКБО они могут вешать себе на гвоздик, тем более, что они и сами их не читают). А если что, то и полиция. Должен же хоть кто-то с мошенниками бороться.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 21:44

  Вкладчик1234 написав:Лично я не против, если по сроку таким образом мне бы перевыпустили.

Так и ответите банку, когда он об этом Вас спросит.
Но клиенты же все разные, одним это нужно, другим нет. Или они не могут этим воспользоваться. Например, если я за границей, зачем мне эта Укрпочта?
Почему я должен волноваться за сохранность своих денег? Тем более, что вижу, как банк на каждом шагу мошенничает? И теперь уже даже плюет на безопасность. За это уже можно и возмещение морального ущерба требовать. Это ж не мелочь по карманам тырить :)
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