Додано: Суб 03 кві, 2021 21:30

Вкладчик1234 написав: Кстати форвард тоже рассылал свои карты по почте, когда ещё был русским стандартом Кстати форвард тоже рассылал свои карты по почте, когда ещё был русским стандартом

Да, была у них такая глупость. Более того у них при просроченной карте не работал интернет-банкинг (они в него не пускали). Но они это давно исправили. А по поводу почтового отделения я им звонил и говорил, что забирать там карту не буду, поэтому может мне в полицию обратиться касательно того,что они куда попало рассылают мои карты. Видимо дошло.А Альфа получается сейчас на уровне русского стандарта работает, т.е. с отставанием лет на 10? А цены ж себе не сложат. Я уже даже догадываюсь, что ответят, дескать ДКБО. Они ж других слов не знают. Но посмотрим еще, что на это НБУ скажет. ВСУ уже ж сказал (что эти ДКБО они могут вешать себе на гвоздик, тем более, что они и сами их не читают). А если что, то и полиция. Должен же хоть кто-то с мошенниками бороться.