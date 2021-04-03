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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9429943094319432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 22:20

  newbie написав:
  cohan написав:так у альфы карта в конверте бесполезная до активации

А активируется она как? И как клиент может доказать, что он ее не активировал или, что активировал не он? Где это прописано? И что с пином?

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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 16:53

  Tat_888 написав:
  Искатель написав:Просто интересно:
у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%?
Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале :)
Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.

Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.

Мадам, как можно пользоваться аптеками под 2% грязными? Разве что если вообще туда не ходить!
3% по карте Pudra чистыми - это минимум, за который стоит покупать лекарства!
А вообще в этом месяце 5% грязными с КоКо...
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:39

  newbie написав:
  cohan написав:придет заказным в отделение почты

И что будет, если ее не забирать?
Альфа-чек будут списывать за неполученную карту? Или им пофиг? ДКБО ж типа подписал :)


почта назад отправит через 2 месяца,
альфа чек за неативированную не спишут

  newbie написав:А активируется она как? И как клиент может доказать, что он ее не активировал или, что активировал не он? Где это прописано? И что с пином?


пин в приложении онли, так что левый не активирует

опасность только в списанных данных, да - у меня Платинум Блек без номеров, все ок,
а вот на новых номера прописаны
но насколько помню, внутри конверта не вскрыв упаковку, нельзя карту увидеть
cohan
 
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