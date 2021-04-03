|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 2652
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 347 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 кві, 2021 16:53
Tat_888 написав: Искатель написав:
Просто интересно:
у кого-то в этом месяце(статус PROфи или Гуру) дали по детским товарам больше 5%, а по развлечениям больше 3%?
Это какой-то анекдот: за все это время всего раз была покупка в категории "Развлечения", сводил ребенка на роллердром - и уже в апреле понизили процент с 5 до 3. А по детским покупка была только в феврале
Эх, не туда свои силы смузисты направляют... не туда.
Мне второй месяц подряд дают по 2% на аптеки и мед.учреждения, которыми активно пользуюсь, зоотовары в марте были 5%-не пользовалась ни разу, на апрель дали 10%, 3% "спорт и фитнес" март(были покупки) и на апрель 3%.
Мадам, как можно пользоваться аптеками под 2% грязными? Разве что если вообще туда не ходить!
3% по карте Pudra чистыми - это минимум, за который стоит покупать лекарства!
А вообще в этом месяце 5% грязными с КоКо...
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 4662
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 718 раз.
- Подякували: 2995 раз.
-
- Профіль
-
4
5
1
Додано: Нед 04 кві, 2021 17:39
newbie написав: cohan написав:
придет заказным в отделение почты
И что будет, если ее не забирать?
Альфа-чек будут списывать за неполученную карту? Или им пофиг? ДКБО ж типа подписал
почта назад отправит через 2 месяца,
альфа чек за неативированную не спишут
newbie написав:
А активируется она как? И как клиент может доказать, что он ее не активировал или, что активировал не он? Где это прописано? И что с пином?
пин в приложении онли, так что левый не активирует
опасность только в списанных данных, да - у меня Платинум Блек без номеров, все ок,
а вот на новых номера прописаны
но насколько помню, внутри конверта не вскрыв упаковку, нельзя карту увидеть
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1415
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7716
|1735887
|
Нед 04 кві, 2021 17:49
klug
|
|47008
|5900919
|
Нед 04 кві, 2021 16:49
Geo2
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19325
|2755798
|
Нед 04 кві, 2021 13:57
ВIВ
|