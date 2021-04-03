Додано: Нед 04 кві, 2021 19:38

ingtrans написав: newbie написав: И что с пином? И что с пином?



Капец, я так и думал, что мошенничество. И где я давал на это согласие?Номер телефона сейчас уводится нараз, экаунт мобильной аппликухи тоже. Причем, можно даже и без захвата номера.Альфа как и все без согласия клиента использует номер телефона как логин?Короче, мало того, что карты рассылают как попало (небезопасно), так еще и пины мошенникам на блюдечке выкладывают. И как я докажу, что это был не я (не получал и не активировал)?Для тех, кто считает, что нет повода для беспокойства, скажу так. Пусть сначала опубликуют свою статистику карточного мошенничества (всех видов, включая увод номеров телефонов, экаунтов, пинов, паролей и т.д., отдельно по мобильной аппликухе и браузерному варианту, в количественном и денежном выражении), тогда будем говорить дальше. А без этого, считаю, что они навязывают мошенничество, заложенное в их продукты, а также с нарушением требований законодательства, МПС и НБУ ненадлежаще информируют клиентов о рисках и угрозах этого. В общем, тема для обращения в полицию, МПС и НБУ.