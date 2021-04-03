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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 22:20
Додано: Нед 04 кві, 2021 16:53
Мадам, как можно пользоваться аптеками под 2% грязными? Разве что если вообще туда не ходить!
3% по карте Pudra чистыми - это минимум, за который стоит покупать лекарства!
А вообще в этом месяце 5% грязными с КоКо...
Додано: Нед 04 кві, 2021 17:39
почта назад отправит через 2 месяца,
альфа чек за неативированную не спишут
пин в приложении онли, так что левый не активирует
опасность только в списанных данных, да - у меня Платинум Блек без номеров, все ок,
а вот на новых номера прописаны
но насколько помню, внутри конверта не вскрыв упаковку, нельзя карту увидеть
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:38
Капец, я так и думал, что мошенничество. И где я давал на это согласие?
Номер телефона сейчас уводится нараз, экаунт мобильной аппликухи тоже. Причем, можно даже и без захвата номера.
Альфа как и все без согласия клиента использует номер телефона как логин?
Короче, мало того, что карты рассылают как попало (небезопасно), так еще и пины мошенникам на блюдечке выкладывают. И как я докажу, что это был не я (не получал и не активировал)?
Для тех, кто считает, что нет повода для беспокойства, скажу так. Пусть сначала опубликуют свою статистику карточного мошенничества (всех видов, включая увод номеров телефонов, экаунтов, пинов, паролей и т.д., отдельно по мобильной аппликухе и браузерному варианту, в количественном и денежном выражении), тогда будем говорить дальше. А без этого, считаю, что они навязывают мошенничество, заложенное в их продукты, а также с нарушением требований законодательства, МПС и НБУ ненадлежаще информируют клиентов о рисках и угрозах этого. В общем, тема для обращения в полицию, МПС и НБУ.
Востаннє редагувалось newbie в Нед 04 кві, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:49
Re: Альфа-Банк
колеги! ви ще не бачили як наприклад в УкрЕксімі каркти видають!
витягують голі карти із сейфу - тобто ні конверту ні взагалі нічого, самі ж показують де які дані на пластику включно із СВВ (!!!) і далі в додаток приходить ПІН (дякую що не питались його ) Приходить тупо 4 цифри без привязки до картки, тому якщо отримуєте більше однієї за раз (мій кейс) треба зразу записувати бо потім фігу з дві розбереш де чий пін
ось де аДЬЬ
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:59
Почему? У них аппликухи боги пишут? Или мошенникам религия не позволяет их ломать? Я как-то смотрел, что там с безопасностью, пропало всякое желание их использовать, посносил все что было. Плюс тут же говорили, что еще звонить куда-то можно, там или продиктуют пин или дадут установить. Ну чтобы мошенники типа не обижались, а то еще скажут, что им невыполнимые задачи ставят.
Востаннє редагувалось newbie в Нед 04 кві, 2021 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:16
Как то с этим бороться надо. Неудобство еще ладно, это не угроза и не риск. Мошенники, думаю, разберутся, что там пришло и по какой карте. И жалоб на это писать не будут. Но когда без ведома и согласия клиента под угрозу ставят безопасность его денег, это другое дело.
Сильно надеюсь, что с принятием закона о снижении интерчейнджа и возможным ростом (как грозятся) стоимости некоторых (в т.ч. ненужных) карточных услуг произойдет и уменьшение их количества, т.к. клиенты будут от них отказываться. Как, собственно, и от карт, которых активно используется немного. Я, например, использую не более 5% от имеющихся у меня и с удовольствием отказался бы от ненужных.
Может тогда карточные продукты (сервисы) банков будут не только нужными, но и безопасными. И банки прекратят их навязывать.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:25
Re: Альфа-Банк
Мне перевыпустили Белую, получила, но не активировала. У той, которой пользуюсь, срок действия дольше, чем у новой перевыпущенной. Мне сказали, что могут быть проблемы с получением депозита по старой, или что-то вроде, уже точно не помню (но не было). Банк в нашем доме, получила, время потратила, но т.к. не нужна, то и не активировала. Может, банку нужно выпустить больше карточек, тогда я сделала доброе дело ).
Но сейчас по серой карте Сберегательный сейф 6%, в новой белой 5%. Еще и поэтому менять не стала.
Додано: Нед 04 кві, 2021 20:28
Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт, кроме, может, двух-трех (а если расчеты в валюте не нужны, то и вообще - одной). Жизненной необходимостью они не являются, несмотря на все технологии. Просто пока обладание веером карт - выгодно. Если условия по всем банкам станут реально одинаково унылыми, тогда и начнут отказываться массово. Но клиентам от этого точно не станет лучше.
Додано: Нед 04 кві, 2021 21:20
я как-то подзабыл после окончания 3-5% ), но про пин в вайбер помню, да, всегда раздражало
компенсацией является низкий лимит по интернет по умолчанию, хотя кажется и его с 200 до 1000 подняли
но УкрЭксим все же не массовый банчик
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