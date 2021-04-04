Hella написав:Мне перевыпустили Белую, получила, но не активировала. У той, которой пользуюсь, срок действия дольше, чем у новой перевыпущенной. Мне сказали, что могут быть проблемы с получением депозита по старой, или что-то вроде, уже точно не помню (но не было). Банк в нашем доме, получила, время потратила, но т.к. не нужна, то и не активировала. Может, банку нужно выпустить больше карточек
Та не, видимо, у него с этим делом просто бардак. Или думают не тем местом, которым надо. Плюс мошенничают, т.к. не выдача закончившегося депозита без карты (при просроченной и т.д.) это проблема банка, а не клиента. Последствия - признание неплатежеспособным, "заходи впливу" (штрафы) от НБУ, ввод ВА. Т.е. чемодан - вокзал - россия.
Востаннє редагувалось newbie в Нед 04 кві, 2021 22:32, всього редагувалось 2 разів.
cohan написав:пин в приложении онли, так что левый не активирует
Почему? У них аппликухи боги пишут? Или мошенникам религия не позволяет их ломать? Я как-то смотрел, что там с безопасностью, пропало всякое желание их использовать, посносил все что было. Плюс тут же говорили, что еще звонить куда-то можно, там или продиктуют пин или дадут установить. Ну чтобы мошенники типа не обижались, а то еще скажут, что им невыполнимые задачи ставят.
ну а как его сломать? или перевыпустить (ну тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)
в отлчиие от ПУМБ здесь надо знать ДР по крайней мере, в общем, защищено все кроме физического доступа по пути, ну так это не панацея, я в Кредо такого старичка - курьера видел, даже жалко стало (
читай - обычный почтальон конверты носит, думаю, не только там
M-Audio написав:Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт
Что-то пока никто не подсказал как, в т.ч. сама Альфа. Зато парят (навязывают) изо всех сил. И дело ж не в том, чтобы совсем отказаться от карт. Это действительно удобное платежное средство. Но если у меня уже есть одна (или несколько), и не этого банка, зачем мне еще 100? Если банк выбирают только как место хранения депозитов (причем благодаря не ему, а низкому лимиту фонда гарантирования), то зачем банк принудительно парит таким клиентам ненужные им продукты и даже более того снижает безопасность хранения средств, т.е. собственно привлекательность банка? Ну нет у людей мозгов. Или думают не ими. Или хреновы диджитализаторы, которые понятия не имеют, что такое диджитализация. Где диверсификация клиентов и учет интересов всех? Зачем всех подганять под одну гребенку? Может кому-то и нужны 100 карт и связанные с ними цацки-пецки. И по почте карты получать кто-то хочет. Может в азартные игры с банками кто-то любит играть (карточные кредиты) или заниматься прочими извращения. Ничего страшного, мы ж типа Европа, должны быть толерантны ко всему. Но есть же люди (клиенты) и традиционной ориентации, которым это не нужно. Зачем им это навязывать? Почему их права не учитываются? Ведь это вызывает неприятие, возмущение и критику. Никакому нормальному банку это не должно быть нужно. Уже даже НБУ на это обратил внимание. А они все продолжают.
cohan написав:тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)
Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные. Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло.