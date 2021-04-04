Додано: Нед 04 кві, 2021 22:01

M-Audio написав: Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт

Что-то пока никто не подсказал как, в т.ч. сама Альфа. Зато парят (навязывают) изо всех сил.И дело ж не в том, чтобы совсем отказаться от карт. Это действительно удобное платежное средство. Но если у меня уже есть одна (или несколько), и не этого банка, зачем мне еще 100?Если банк выбирают только как место хранения депозитов (причем благодаря не ему, а низкому лимиту фонда гарантирования), то зачем банк принудительно парит таким клиентам ненужные им продукты и даже более того снижает безопасность хранения средств, т.е. собственно привлекательность банка? Ну нет у людей мозгов. Или думают не ими.Или хреновы диджитализаторы, которые понятия не имеют, что такое диджитализация. Где диверсификация клиентов и учет интересов всех? Зачем всех подганять под одну гребенку? Может кому-то и нужны 100 карт и связанные с ними цацки-пецки. И по почте карты получать кто-то хочет. Может в азартные игры с банками кто-то любит играть (карточные кредиты) или заниматься прочими извращения. Ничего страшного, мы ж типа Европа, должны быть толерантны ко всему. Но есть же люди (клиенты) и традиционной ориентации, которым это не нужно. Зачем им это навязывать? Почему их права не учитываются? Ведь это вызывает неприятие, возмущение и критику. Никакому нормальному банку это не должно быть нужно. Уже даже НБУ на это обратил внимание. А они все продолжают.