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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 9430943194329433 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Альфа-Банк 3.1 5 1056 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 20% 215 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 17% 182 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 17% 176 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 284 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 199 Всього голосів : 1056 Додано: Нед 04 кві, 2021 21:24 Hella написав: Мне перевыпустили Белую, получила, но не активировала. У той, которой пользуюсь, срок действия дольше, чем у новой перевыпущенной. Мне сказали, что могут быть проблемы с получением депозита по старой, или что-то вроде, уже точно не помню (но не было). Банк в нашем доме, получила, время потратила, но т.к. не нужна, то и не активировала. Может, банку нужно выпустить больше карточек Мне перевыпустили Белую, получила, но не активировала. У той, которой пользуюсь, срок действия дольше, чем у новой перевыпущенной. Мне сказали, что могут быть проблемы с получением депозита по старой, или что-то вроде, уже точно не помню (но не было). Банк в нашем доме, получила, время потратила, но т.к. не нужна, то и не активировала. Может, банку нужно выпустить больше карточек

Та не, видимо, у него с этим делом просто бардак. Или думают не тем местом, которым надо.

Плюс мошенничают, т.к. не выдача закончившегося депозита без карты (при просроченной и т.д.) это проблема банка, а не клиента. Последствия - признание неплатежеспособным, "заходи впливу" (штрафы) от НБУ, ввод ВА. Т.е. чемодан - вокзал - россия. Та не, видимо, у него с этим делом просто бардак. Или думают не тем местом, которым надо.Плюс мошенничают, т.к. не выдача закончившегося депозита без карты (при просроченной и т.д.) это проблема банка, а не клиента. Последствия - признание неплатежеспособным, "заходи впливу" (штрафы) от НБУ, ввод ВА. Т.е. чемодан - вокзал - россия. Востаннє редагувалось newbie в Нед 04 кві, 2021 22:32, всього редагувалось 2 разів. newbie Повідомлень: 6311 З нами з: 22.06.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 21:28 newbie написав: cohan написав: пин в приложении онли, так что левый не активирует пин в приложении онли, так что левый не активирует

Почему? У них аппликухи боги пишут? Или мошенникам религия не позволяет их ломать? Я как-то смотрел, что там с безопасностью, пропало всякое желание их использовать, посносил все что было. Плюс тут же говорили, что еще звонить куда-то можно, там или продиктуют пин или дадут установить. Ну чтобы мошенники типа не обижались, а то еще скажут, что им невыполнимые задачи ставят. Почему? У них аппликухи боги пишут? Или мошенникам религия не позволяет их ломать? Я как-то смотрел, что там с безопасностью, пропало всякое желание их использовать, посносил все что было. Плюс тут же говорили, что еще звонить куда-то можно, там или продиктуют пин или дадут установить. Ну чтобы мошенники типа не обижались, а то еще скажут, что им невыполнимые задачи ставят.



ну а как его сломать? или перевыпустить (ну тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)



в отлчиие от ПУМБ здесь надо знать ДР по крайней мере, в общем, защищено все кроме физического доступа по пути, ну так это не панацея, я в Кредо такого старичка - курьера видел, даже жалко стало (



читай - обычный почтальон конверты носит, думаю, не только там ну а как его сломать? или перевыпустить (ну тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)в отлчиие от ПУМБ здесь надо знать ДР по крайней мере, в общем, защищено все кроме физического доступа по пути, ну так это не панацея, я в Кредо такого старичка - курьера видел, даже жалко стало (читай - обычный почтальон конверты носит, думаю, не только там cohan Повідомлень: 1422 З нами з: 27.09.19 Подякував: 69 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 22:01 M-Audio написав: Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт

Что-то пока никто не подсказал как, в т.ч. сама Альфа. Зато парят (навязывают) изо всех сил.

И дело ж не в том, чтобы совсем отказаться от карт. Это действительно удобное платежное средство. Но если у меня уже есть одна (или несколько), и не этого банка, зачем мне еще 100?

Если банк выбирают только как место хранения депозитов (причем благодаря не ему, а низкому лимиту фонда гарантирования), то зачем банк принудительно парит таким клиентам ненужные им продукты и даже более того снижает безопасность хранения средств, т.е. собственно привлекательность банка? Ну нет у людей мозгов. Или думают не ими.

Или хреновы диджитализаторы, которые понятия не имеют, что такое диджитализация. Где диверсификация клиентов и учет интересов всех? Зачем всех подганять под одну гребенку? Может кому-то и нужны 100 карт и связанные с ними цацки-пецки. И по почте карты получать кто-то хочет. Может в азартные игры с банками кто-то любит играть (карточные кредиты) или заниматься прочими извращения. Ничего страшного, мы ж типа Европа, должны быть толерантны ко всему. Но есть же люди (клиенты) и традиционной ориентации, которым это не нужно. Зачем им это навязывать? Почему их права не учитываются? Ведь это вызывает неприятие, возмущение и критику. Никакому нормальному банку это не должно быть нужно. Уже даже НБУ на это обратил внимание. А они все продолжают. Что-то пока никто не подсказал как, в т.ч. сама Альфа. Зато парят (навязывают) изо всех сил.И дело ж не в том, чтобы совсем отказаться от карт. Это действительно удобное платежное средство. Но если у меня уже есть одна (или несколько), и не этого банка, зачем мне еще 100?Если банк выбирают только как место хранения депозитов (причем благодаря не ему, а низкому лимиту фонда гарантирования), то зачем банк принудительно парит таким клиентам ненужные им продукты и даже более того снижает безопасность хранения средств, т.е. собственно привлекательность банка? Ну нет у людей мозгов. Или думают не ими.Или хреновы диджитализаторы, которые понятия не имеют, что такое диджитализация. Где диверсификация клиентов и учет интересов всех? Зачем всех подганять под одну гребенку? Может кому-то и нужны 100 карт и связанные с ними цацки-пецки. И по почте карты получать кто-то хочет. Может в азартные игры с банками кто-то любит играть (карточные кредиты) или заниматься прочими извращения. Ничего страшного, мы ж типа Европа, должны быть толерантны ко всему. Но есть же люди (клиенты) и традиционной ориентации, которым это не нужно. Зачем им это навязывать? Почему их права не учитываются? Ведь это вызывает неприятие, возмущение и критику. Никакому нормальному банку это не должно быть нужно. Уже даже НБУ на это обратил внимание. А они все продолжают. newbie Повідомлень: 6311 З нами з: 22.06.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 590 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 кві, 2021 22:23 cohan написав: тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает) тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)

Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные.

Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло. Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные.Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло. newbie Повідомлень: 6311 З нами з: 22.06.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 590 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 06:50 Kalgan написав: Alfa_Bank Добрый день. а можно подружить мобайл и сенс, что б пуши не отвалились и работали хотя бы в одном приложении (и соответственно не было абонки за альфачек) ? Добрый день. а можно подружить мобайл и сенс, что б пуши не отвалились и работали хотя бы в одном приложении (и соответственно не было абонки за альфачек) ?

Доброго дня. Пуші і так працюють. Ситуації з переходом на смс можливі, на жаль. Але це скоріше виключення. Доброго дня. Пуші і так працюють. Ситуації з переходом на смс можливі, на жаль. Але це скоріше виключення. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 10234 З нами з: 18.02.13 Подякував: 114 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 10:42 newbie написав: cohan написав: тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает) тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)

Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные.

Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло. Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные.Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло.



а зачем на контракт переводить?

на контракт оно с 2000 работает, но кто ж в зравом уме перейдет, особенно когда в 2003-4 слитые база ЮМС видел вживую а зачем на контракт переводить?на контракт оно с 2000 работает, но кто ж в зравом уме перейдет, особенно когда в 2003-4 слитые база ЮМС видел вживую cohan Повідомлень: 1422 З нами з: 27.09.19 Подякував: 69 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 10:49 Речь же шла о запрете удаленной смены симки для припейда. Вот если вы этот запрет активировали и со старой симкой все ок и она вас устраивает (к примеру не надо 4g для симок из нулевых) то оно вроде бы и все по старому. У оператора на вас ничего нет. Но как только вдрун вам понадобится симку в первый раз поменять и вы припретесь в центр обслуживания опсоса - ваш паспорт внесут в базу и с тех пор вы хоть и не контрактный абонент, но уже в базе Flamingo 1

Повідомлень: 6085 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 10:52 newbie написав: Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом.

Считаю такие действия банка продолжением мошенничества и навязыванием услуг. Банк уже переводил меня с одного пакета на другой без моего согласия, навязал мне карту, которая была мне не нужна, и связанную с ней услугу (альфа-чек), которую не оказывал, но плату за нее брал (даже с нарушением своих правил). Теперь банк хочет довести свое мошенничество до конца и отправляет мне опасным способом еще одну не нужную мне карту, чтобы ею могли воспользоваться мошенники? И заодно переводит на другой, видимо, более выгодный ему тариф?

Еще раз. На каком основании? Разве это не навязывание услуг и не мошенничество? Как можно отказаться от такой "заботы".

Я знаю, что в нормальных странах и банках, карты отсылают по почте. Но у нас в стране не работают законы и договора, банки, т.ч. Ваш, соревнуются в обмане клиентов, а НБУ закрывает на это глаза. Поэтому такая "забота" или самодеятельность, тем более в отношении клиентов, которые не используют Ваши карты, кажутся, как минимум подозрительными. Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом.Считаю такие действия банка продолжением мошенничества и навязыванием услуг. Банк уже переводил меня с одного пакета на другой без моего согласия, навязал мне карту, которая была мне не нужна, и связанную с ней услугу (альфа-чек), которую не оказывал, но плату за нее брал (даже с нарушением своих правил). Теперь банк хочет довести свое мошенничество до конца и отправляет мне опасным способом еще одну не нужную мне карту, чтобы ею могли воспользоваться мошенники? И заодно переводит на другой, видимо, более выгодный ему тариф?Еще раз. На каком основании? Разве это не навязывание услуг и не мошенничество? Как можно отказаться от такой "заботы".Я знаю, что в нормальных странах и банках, карты отсылают по почте. Но у нас в стране не работают законы и договора, банки, т.ч. Ваш, соревнуются в обмане клиентов, а НБУ закрывает на это глаза. Поэтому такая "забота" или самодеятельность, тем более в отношении клиентов, которые не используют Ваши карты, кажутся, как минимум подозрительными.

Доброго дня. У ваших карток закінчується термін дії. Банк заздалегідь попередив про те, що одна з карток буде надіслана поштою за вказаною в банку адресою заказним листом. Деталі ви можете бачити в отриманому смс-повідомленні. Якщо ви хочете вказати іншу адресу, отримати картку у відділенні чи відмовитись від отримання нового пластику – повідомте про це у чаті чи за номером гарячої лінії. У разі відмови від перевипуску, рахунок буде діяти. Проте операції, де використовується пластик, будуть не доступні. Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються. Доброго дня. У ваших карток закінчується термін дії. Банк заздалегідь попередив про те, що одна з карток буде надіслана поштою за вказаною в банку адресою заказним листом. Деталі ви можете бачити в отриманому смс-повідомленні. Якщо ви хочете вказати іншу адресу, отримати картку у відділенні чи відмовитись від отримання нового пластику – повідомте про це у чаті чи за номером гарячої лінії. У разі відмови від перевипуску, рахунок буде діяти. Проте операції, де використовується пластик, будуть не доступні. Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються. Alfa_Bank

Представник банку Повідомлень: 10234 З нами з: 18.02.13 Подякував: 114 раз. Подякували: 950 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 11:43 Шановна Alfa_Bank!

Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.

У Вас там все добре? V2 4 Повідомлень: 7048 З нами з: 03.07.09 Подякував: 261 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 11:50 V2 написав: Шановна Alfa_Bank!

Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.

У Вас там все добре? ШановнаКартка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.У Вас там все добре?



понедельник же, да еще и первый в месяце и квартале



все как обычно понедельник же, да еще и первый в месяце и кварталевсе как обычно cohan Повідомлень: 1422 З нами з: 27.09.19 Подякував: 69 раз. Подякували: 113 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9430943194329433 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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