Hella написав:Мне перевыпустили Белую, получила, но не активировала. У той, которой пользуюсь, срок действия дольше, чем у новой перевыпущенной. Мне сказали, что могут быть проблемы с получением депозита по старой, или что-то вроде, уже точно не помню (но не было). Банк в нашем доме, получила, время потратила, но т.к. не нужна, то и не активировала. Может, банку нужно выпустить больше карточек
Та не, видимо, у него с этим делом просто бардак. Или думают не тем местом, которым надо. Плюс мошенничают, т.к. не выдача закончившегося депозита без карты (при просроченной и т.д.) это проблема банка, а не клиента. Последствия - признание неплатежеспособным, "заходи впливу" (штрафы) от НБУ, ввод ВА. Т.е. чемодан - вокзал - россия.
Востаннє редагувалось newbie в Нед 04 кві, 2021 22:32, всього редагувалось 2 разів.
cohan написав:пин в приложении онли, так что левый не активирует
Почему? У них аппликухи боги пишут? Или мошенникам религия не позволяет их ломать? Я как-то смотрел, что там с безопасностью, пропало всякое желание их использовать, посносил все что было. Плюс тут же говорили, что еще звонить куда-то можно, там или продиктуют пин или дадут установить. Ну чтобы мошенники типа не обижались, а то еще скажут, что им невыполнимые задачи ставят.
ну а как его сломать? или перевыпустить (ну тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)
в отлчиие от ПУМБ здесь надо знать ДР по крайней мере, в общем, защищено все кроме физического доступа по пути, ну так это не панацея, я в Кредо такого старичка - курьера видел, даже жалко стало (
читай - обычный почтальон конверты носит, думаю, не только там
M-Audio написав:Так и сейчас никто не мешает отказаться почти от всех карт
Что-то пока никто не подсказал как, в т.ч. сама Альфа. Зато парят (навязывают) изо всех сил. И дело ж не в том, чтобы совсем отказаться от карт. Это действительно удобное платежное средство. Но если у меня уже есть одна (или несколько), и не этого банка, зачем мне еще 100? Если банк выбирают только как место хранения депозитов (причем благодаря не ему, а низкому лимиту фонда гарантирования), то зачем банк принудительно парит таким клиентам ненужные им продукты и даже более того снижает безопасность хранения средств, т.е. собственно привлекательность банка? Ну нет у людей мозгов. Или думают не ими. Или хреновы диджитализаторы, которые понятия не имеют, что такое диджитализация. Где диверсификация клиентов и учет интересов всех? Зачем всех подганять под одну гребенку? Может кому-то и нужны 100 карт и связанные с ними цацки-пецки. И по почте карты получать кто-то хочет. Может в азартные игры с банками кто-то любит играть (карточные кредиты) или заниматься прочими извращения. Ничего страшного, мы ж типа Европа, должны быть толерантны ко всему. Но есть же люди (клиенты) и традиционной ориентации, которым это не нужно. Зачем им это навязывать? Почему их права не учитываются? Ведь это вызывает неприятие, возмущение и критику. Никакому нормальному банку это не должно быть нужно. Уже даже НБУ на это обратил внимание. А они все продолжают.
cohan написав:тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)
Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные. Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло.
cohan написав:тут остается верить Водафону и Киевстару что галка "запрет удаленной смены" работает)
Этот запрет может и работает, но касательно КС как только я его себе установил (перевел номер на контракт), то через месяц обнаружил, что по этому номеру шаровые боты стали выдавать персональные (паспортные) данные. А по другим (анонимным) номерам не выдают. Спрашивается, зачем было светиться? Закрепил за собой номер, в результате утекли персональные данные. Это говорит о том, что слив базы вроде был из КС. На 100% не утверждаю, может и из банков. Т.к. ворованные базы сейчас только ленивые не используют. В т.ч. государственные банки (приват в первую очередь). Как то спрашивал у ПБ, зачем они это делают. Ответили, что они соответствующую базу не украли, а купили. Т.е. то, что ворованным пользоваться нехорошо, до них не дошло.
а зачем на контракт переводить? на контракт оно с 2000 работает, но кто ж в зравом уме перейдет, особенно когда в 2003-4 слитые база ЮМС видел вживую
Речь же шла о запрете удаленной смены симки для припейда. Вот если вы этот запрет активировали и со старой симкой все ок и она вас устраивает (к примеру не надо 4g для симок из нулевых) то оно вроде бы и все по старому. У оператора на вас ничего нет. Но как только вдрун вам понадобится симку в первый раз поменять и вы припретесь в центр обслуживания опсоса - ваш паспорт внесут в базу и с тех пор вы хоть и не контрактный абонент, но уже в базе
newbie написав:Здравствуйте, Альфа-Банк. А можете пояснить на основании чего (документ, номера пунктов) банк перевыпустил мне карту с переводом меня на другой пакет (я так понимаю более дорогой), причем послал мне эту карту Укрпочтой. Что-то я не припомню, что бы давал на это согласие или просил банк об этом. Считаю такие действия банка продолжением мошенничества и навязыванием услуг. Банк уже переводил меня с одного пакета на другой без моего согласия, навязал мне карту, которая была мне не нужна, и связанную с ней услугу (альфа-чек), которую не оказывал, но плату за нее брал (даже с нарушением своих правил). Теперь банк хочет довести свое мошенничество до конца и отправляет мне опасным способом еще одну не нужную мне карту, чтобы ею могли воспользоваться мошенники? И заодно переводит на другой, видимо, более выгодный ему тариф? Еще раз. На каком основании? Разве это не навязывание услуг и не мошенничество? Как можно отказаться от такой "заботы". Я знаю, что в нормальных странах и банках, карты отсылают по почте. Но у нас в стране не работают законы и договора, банки, т.ч. Ваш, соревнуются в обмане клиентов, а НБУ закрывает на это глаза. Поэтому такая "забота" или самодеятельность, тем более в отношении клиентов, которые не используют Ваши карты, кажутся, как минимум подозрительными.
Доброго дня. У ваших карток закінчується термін дії. Банк заздалегідь попередив про те, що одна з карток буде надіслана поштою за вказаною в банку адресою заказним листом. Деталі ви можете бачити в отриманому смс-повідомленні. Якщо ви хочете вказати іншу адресу, отримати картку у відділенні чи відмовитись від отримання нового пластику – повідомте про це у чаті чи за номером гарячої лінії. У разі відмови від перевипуску, рахунок буде діяти. Проте операції, де використовується пластик, будуть не доступні. Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22, оскільки картки в попередньому вашому тарифі більше не випускаються.