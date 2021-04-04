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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:25
V2 написав:
Шановна Alfa_Bank
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Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?
Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33
Alfa_Bank
Дякую! Все працює!
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