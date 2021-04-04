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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9431943294339434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:25

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?

Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 10235
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Подякував: 114 раз.
Подякували: 950 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33

Alfa_Bank
Дякую! Все працює!
V2
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Повідомлень: 7050
З нами з: 03.07.09
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1196 раз.
 
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  #<1 ... 9431943294339434
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