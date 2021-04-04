Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 12:25
V2 написав:
Шановна
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Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?
Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33
Alfa_Bank Дякую! Все працює!
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:26
Kalgan написав: V2 написав:
Шукав по іконках внизу навігації
А як Ви впорядковуєте та перейменовуєте іконки?
Пока никак. Это скрин с сайта алки
Вроде при свайпе вверх на рабочем столе появляется меню редактирования и потом можно двигать иконки
и двигать и объединять в папки.
ol_zy
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:41
cohan написав:
а зачем на контракт переводить?
Была другая причина, не связанная с защитой симки. Думал, что защита будет дополнительным бонусом, т.к. сказали, что заяву про привязку симки к паспорту писать не нужно, она, дескать, уже итак привязана. А получилось, что после привязки пошел слив данных. Хотя может между ними связи и нет.
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в Пон 05 кві, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 14:51
Flamingo написав:
Речь же шла о запрете удаленной смены симки для припейда.
Да, у водафона запрет ставил удаленно, т.е. без засветки паспорта. А у КС решил официально (вбелую), может и напрасно. Но все равно неприятен сам факт. Все, кто имеют хоть сколько-то значащие базы, тут же их сливают. Или меняются ими. При этом некоторые не стесняются заявлять, что типа купили.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:07
Alfa_Bank написав: V2 написав:
Шановна
Alfa_Bank
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Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?
Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает...
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ol_zy
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:09
Alfa_Bank написав:
Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22
В ДКБО нет таких пунктов.В разделе 3 последний пункт 3.10. Глава 4.3 начинается с 4.3.12 и заканчивается 4.3.30. Что такое ДБО? Раньше это было дистанционное банковское обслуживание.
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newbie
в Пон 05 кві, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:11
ol_zy написав: Alfa_Bank написав: V2 написав:
Шановна
Alfa_Bank
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Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?
Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает...
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Доброго дня. Можете надати скрини і послідовність ваших дій? Заходите по посиланню з нашого ресурсу чи збережене посилання в браузері? З якого часу помилка і коли виникала останній раз?
Alfa_Bank
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Додано: Пон 05 кві, 2021 15:20
newbie написав: Alfa_Bank написав:
Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22
В ДКБО нет таких пунктов.В разделе 3 последний пункт 3.10. Глава 4.3 начинается с 4.3.12 и заканчивается 4.3.30. Что такое ДБО? Раньше это было дистанционное банковское обслуживание.
ДБО -
Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб
. Всі вказані пункти там є, можете скористатись пошуком, щоб було легше знайти.
Alfa_Bank
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