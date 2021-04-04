Была другая причина, не связанная с защитой симки. Думал, что защита будет дополнительным бонусом, т.к. сказали, что заяву про привязку симки к паспорту писать не нужно, она, дескать, уже итак привязана. А получилось, что после привязки пошел слив данных. Хотя может между ними связи и нет.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 05 кві, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo написав:Речь же шла о запрете удаленной смены симки для припейда.
Да, у водафона запрет ставил удаленно, т.е. без засветки паспорта. А у КС решил официально (вбелую), может и напрасно. Но все равно неприятен сам факт. Все, кто имеют хоть сколько-то значащие базы, тут же их сливают. Или меняются ими. При этом некоторые не стесняются заявлять, что типа купили.
V2 написав:Шановна Alfa_Bank! Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці. У Вас там все добре?
Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает... Chrome Версия 89.0.4389.114 З.Ы. Разобрался - в винде время скакнуло на час вперед хотя включена автосинхронизация. Странно, что МАБ не давал при этом пароль ввести.
Востаннє редагувалось ol_zy в Пон 05 кві, 2021 15:27, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy написав:Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает... Chrome Версия 89.0.4389.114
Доброго дня. Можете надати скрини і послідовність ваших дій? Заходите по посиланню з нашого ресурсу чи збережене посилання в браузері? З якого часу помилка і коли виникала останній раз?
Заходил сегодня успешно. И вдруг перестало. Оказалось что часы на час вперед перевелись (может случайно и сам перевел когда календарь листал), и вот такое действие не дает войти. Окошко ввода пароля на долю секунды мелькает.