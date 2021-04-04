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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9432943394349435>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:25

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?

Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 12:33

Alfa_Bank
Дякую! Все працює!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:26

  Kalgan написав:
  V2 написав:Шукав по іконках внизу навігації :roll:
А як Ви впорядковуєте та перейменовуєте іконки?

Пока никак. Это скрин с сайта алки :wink:
Вроде при свайпе вверх на рабочем столе появляется меню редактирования и потом можно двигать иконки

и двигать и объединять в папки.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:41

  cohan написав:а зачем на контракт переводить?

Была другая причина, не связанная с защитой симки. Думал, что защита будет дополнительным бонусом, т.к. сказали, что заяву про привязку симки к паспорту писать не нужно, она, дескать, уже итак привязана. А получилось, что после привязки пошел слив данных. Хотя может между ними связи и нет.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 05 кві, 2021 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:51

  Flamingo написав:Речь же шла о запрете удаленной смены симки для припейда.

Да, у водафона запрет ставил удаленно, т.е. без засветки паспорта. А у КС решил официально (вбелую), может и напрасно. Но все равно неприятен сам факт. Все, кто имеют хоть сколько-то значащие базы, тут же их сливают. Или меняются ими. При этом некоторые не стесняются заявлять, что типа купили.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:07

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?

Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.

Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает...
Chrome Версия 89.0.4389.114
З.Ы. Разобрался - в винде время скакнуло на час вперед хотя включена автосинхронизация. Странно, что МАБ не давал при этом пароль ввести.
Востаннє редагувалось ol_zy в Пон 05 кві, 2021 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:09

  Alfa_Bank написав:Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22

В ДКБО нет таких пунктов.В разделе 3 последний пункт 3.10. Глава 4.3 начинается с 4.3.12 и заканчивается 4.3.30. Что такое ДБО? Раньше это было дистанционное банковское обслуживание.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 05 кві, 2021 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:11

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Картка не працює, сенс не працює, МАБ на профілактиці.
У Вас там все добре?

Доброго дня. Був короткочасний збій. Зараз все повинно працювати.

Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает...
Chrome Версия 89.0.4389.114

Доброго дня. Можете надати скрини і послідовність ваших дій? Заходите по посиланню з нашого ресурсу чи збережене посилання в браузері? З якого часу помилка і коли виникала останній раз?
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:20

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:Перевипуск здійснений згідно п.4.3.4 та 4.3.32 ДБО. Зміна тарифу на актуальний передбачена п. 3.22

В ДКБО нет таких пунктов.В разделе 3 последний пункт 3.10. Глава 4.3 начинается с 4.3.12 и заканчивается 4.3.30. Что такое ДБО? Раньше это было дистанционное банковское обслуживание.

ДБО - Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб. Всі вказані пункти там є, можете скористатись пошуком, щоб було легше знайти.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:30

  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает...
Chrome Версия 89.0.4389.114

Доброго дня. Можете надати скрини і послідовність ваших дій? Заходите по посиланню з нашого ресурсу чи збережене посилання в браузері? З якого часу помилка і коли виникала останній раз?

Заходил сегодня успешно. И вдруг перестало. Оказалось что часы на час вперед перевелись (может случайно и сам перевел когда календарь листал), и вот такое действие не дает войти. Окошко ввода пароля на долю секунды мелькает.
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