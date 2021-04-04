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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9432943394349435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:42

  ol_zy написав:
  Alfa_Bank написав:
  ol_zy написав:Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает...
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Доброго дня. Можете надати скрини і послідовність ваших дій? Заходите по посиланню з нашого ресурсу чи збережене посилання в браузері? З якого часу помилка і коли виникала останній раз?

Заходил сегодня успешно. И вдруг перестало. Оказалось что часы на час вперед перевелись (может случайно и сам перевел когда календарь листал), и вот такое действие не дает войти. Окошко ввода пароля на долю секунды мелькает.

Проблема зникла після коригування часу чи залишилась і досі?
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:59

Alfa_Bank, СЕП з іншого банку на вклад Ощадний дозволений? Підскажіть, будь-ласка, термін зарахування коштів. Дякую.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:02

  Alfa_Bank написав:Проблема зникла після коригування часу чи залишилась і досі?

После коррекции проблема исчезла.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:04

  pepe написав:Alfa_Bank, СЕП з іншого банку на вклад Ощадний дозволений? Підскажіть, будь-ласка, термін зарахування коштів. Дякую.

Доброго дня. Дозволений. Зарахування протягом 15 хвилин після того, як отримаємо кошти від системи платежів. Терміни відправки залежать від банка-відправника.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:18

  Alfa_Bank написав:ДБО - Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб. Всі вказані пункти там є, можете скористатись пошуком, щоб було легше знайти.

Пункта 3.22 там нет. А в пункте 4.3.32 про отправку по почте чистое мошенничество. Банк заявляет, что через 30 дней будет считать, что я карту получил, даже если я ее не получал, а он ее не отправлял. При этом даже не уточняет, как эту карту будет мне доставлять. Может вбросит кому нибудь в почтовый ящик или оставит у подьезда на лавочке. Т.е. никаких подтверждений и никакой безопасности, но ответственность за это он принудительно возлагает на меня. Это верх наглости, т.к. все права (в т.ч. на любые мошеннические действия) банк прописывает только для себя, а всю отвественность (в т.ч. за последствия этих мошеннических действий) возлагает только на клиентов. А у клиентов прав никаких, в т.ч. на отказ от мошенничества и навязывания "услуг". Поздравляю Ваших юристов, они мастера по разработке мошеннических схем. Но законы у нас написаны не только в пользу мошенников и, возможно, им требуется получше изучить, что по этому поводу думают суды, в т.ч. ВСУ, и НБУ. А также, что такое никчемность. Не буду дальше пояснять, но раз не хотите по хорошему, будет иначе. За мошенничество (разработку мошеннических схем) у нас предусмотрена ответственность, причем не только в виде увольнений, за нарушение прав пользователей финансовых услуг тоже.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:20

  Alfa_Bank написав:
  pepe написав:Alfa_Bank, СЕП з іншого банку на вклад Ощадний дозволений? Підскажіть, будь-ласка, термін зарахування коштів. Дякую.

Доброго дня. Дозволений. Зарахування протягом 15 хвилин після того, як отримаємо кошти від системи платежів. Терміни відправки залежать від банка-відправника.

Банк ОТП стверджує, що кошти відправлені (вони списані, на рахунку їх немає). Гаряча лінія ОТП та вашого банку синхронно співає про 3 банківські дні "гуляння" у СЕП.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:49

Re: Альфа-Банк

  pepe написав:Банк ОТП стверджує, що кошти відправлені (вони списані, на рахунку їх немає).

Так они списаны с вашего счета, на некий транзитный (или кор счет) для отправки в НБУ, т.е. вы на своем счете их не увидите, а отправил ли ОТП их реально в НБУ так просто не узнать.
ol_zy
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