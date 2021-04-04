Додано: Пон 05 кві, 2021 16:18

Alfa_Bank написав: ДБО - Публічна пропозиція АТ «Альфа-Банк» на укладання Договору про банківське обслуговування фізичних осіб . Всі вказані пункти там є, можете скористатись пошуком, щоб було легше знайти. ДБО -. Всі вказані пункти там є, можете скористатись пошуком, щоб було легше знайти.

Пункта 3.22 там нет. А в пункте 4.3.32 про отправку по почте чистое мошенничество. Банк заявляет, что через 30 дней будет считать, что я карту получил, даже если я ее не получал, а он ее не отправлял. При этом даже не уточняет, как эту карту будет мне доставлять. Может вбросит кому нибудь в почтовый ящик или оставит у подьезда на лавочке. Т.е. никаких подтверждений и никакой безопасности, но ответственность за это он принудительно возлагает на меня. Это верх наглости, т.к. все права (в т.ч. на любые мошеннические действия) банк прописывает только для себя, а всю отвественность (в т.ч. за последствия этих мошеннических действий) возлагает только на клиентов. А у клиентов прав никаких, в т.ч. на отказ от мошенничества и навязывания "услуг". Поздравляю Ваших юристов, они мастера по разработке мошеннических схем. Но законы у нас написаны не только в пользу мошенников и, возможно, им требуется получше изучить, что по этому поводу думают суды, в т.ч. ВСУ, и НБУ. А также, что такое никчемность. Не буду дальше пояснять, но раз не хотите по хорошему, будет иначе. За мошенничество (разработку мошеннических схем) у нас предусмотрена ответственность, причем не только в виде увольнений, за нарушение прав пользователей финансовых услуг тоже.