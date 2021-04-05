ol_zy написав:Маб-веб постоянно перепрыгивает с пароля на вопрос "вы ще тут?" Т.е. даже пароль ввести не дает... Chrome Версия 89.0.4389.114
Доброго дня. Можете надати скрини і послідовність ваших дій? Заходите по посиланню з нашого ресурсу чи збережене посилання в браузері? З якого часу помилка і коли виникала останній раз?
Заходил сегодня успешно. И вдруг перестало. Оказалось что часы на час вперед перевелись (может случайно и сам перевел когда календарь листал), и вот такое действие не дает войти. Окошко ввода пароля на долю секунды мелькает.
Проблема зникла після коригування часу чи залишилась і досі?
Пункта 3.22 там нет. А в пункте 4.3.32 про отправку по почте чистое мошенничество. Банк заявляет, что через 30 дней будет считать, что я карту получил, даже если я ее не получал, а он ее не отправлял. При этом даже не уточняет, как эту карту будет мне доставлять. Может вбросит кому нибудь в почтовый ящик или оставит у подьезда на лавочке. Т.е. никаких подтверждений и никакой безопасности, но ответственность за это он принудительно возлагает на меня. Это верх наглости, т.к. все права (в т.ч. на любые мошеннические действия) банк прописывает только для себя, а всю отвественность (в т.ч. за последствия этих мошеннических действий) возлагает только на клиентов. А у клиентов прав никаких, в т.ч. на отказ от мошенничества и навязывания "услуг". Поздравляю Ваших юристов, они мастера по разработке мошеннических схем. Но законы у нас написаны не только в пользу мошенников и, возможно, им требуется получше изучить, что по этому поводу думают суды, в т.ч. ВСУ, и НБУ. А также, что такое никчемность. Не буду дальше пояснять, но раз не хотите по хорошему, будет иначе. За мошенничество (разработку мошеннических схем) у нас предусмотрена ответственность, причем не только в виде увольнений, за нарушение прав пользователей финансовых услуг тоже.
pepe написав:Банк ОТП стверджує, що кошти відправлені (вони списані, на рахунку їх немає).
Так они списаны с вашего счета, на некий транзитный (или кор счет) для отправки в НБУ, т.е. вы на своем счете их не увидите, а отправил ли ОТП их реально в НБУ так просто не узнать.
Эт понятно, со счета банки списывают в первую или без очереди, а вот интересна дальнейшая судьба денег. Сложно проследить путь и найти, т.к. банк-отправитель и банк-получатель утверждают, что денег у них нет.
pepe написав:Банк ОТП стверджує, що кошти відправлені (вони списані, на рахунку їх немає).
Так они списаны с вашего счета, на некий транзитный (или кор счет) для отправки в НБУ, т.е. вы на своем счете их не увидите, а отправил ли ОТП их реально в НБУ так просто не узнать.
Эт понятно, со счета банки списывают в первую или без очереди, а вот интересна дальнейшая судьба денег. Сложно проследить путь и найти, т.к. банк-отправитель и банк-получатель утверждают, что денег у них нет.
Все отслеживается и все доказывается, для этого даже специальные системы есть. Банк отправитель может с точностью до минуты указать, когда он отправил и когда получил банк-получатель. И подтвердить это неоспоримыми доказательствами. На транзитниках сейчас деньги не долго задерживаются и СЭП работает быстро. Все завершается в пределах одного цикла (до 15 мин). Понятно, что кто-то из двоих врет. Мне почему-то кажется, что Альфа. Учитывая в т.ч. то, как она раньше работала с СЭП. Но виноват по-любому, конечно же, клиент, т.к. он пришел в этот банк.