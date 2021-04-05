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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9433943494359436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:30

  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Значит и сенса нет использовать такой "сенс". Зачем было связываться с этим геморроем? Это Вы еще не сталкивались со случаями, когда не дойдет либо будут возвращать или когда придется что-то доказывать. Тогда узнаете что почем (и стоило ли с этим связываться).
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:55

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:На транзитниках сейчас деньги не долго задерживаются и СЭП работает быстро. Все завершается в пределах одного цикла (до 15 мин).

Надо шум поднимать для ускорения цикла (мин. 8 час.) ОТП-Альфа.
pepe
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:58

  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Я вчера оплачивал. Квитанцию сразу после оплаты сбросил пдфкой себе на мыло. Квитнация я бы сказал - отличная - есть все включая IBAN получателя (а также его название, ЕДРПОУ, Плательщик фактический (владелец карты) и ФИО человека на которого зарагин лицевой счет, назначение платежа. Единственное чего не было - период за который платился. Но то как говорится - такое. Если что - это была оплата "за управление домом". ИМХО квитанция гораздо информативнее чем у того же пэйхаба. На уровне Привата (очень похоже что данные брались оттуда же).
Но полагаю что в зависимости от города - как говорится могут быть варианты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:06

  pepe написав:Надо шум поднимать для ускорения цикла (мин. 8 час.) ОТП-Альфа.

Это что еще за цикл? В хорошую погоду, да еще если попасть на конец цикла, бывает и за 2 мин доходит. Но это я про нормальные банки говорю, а не те, у которых деньги отправляются 4 раза в день.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:11

  Flamingo написав:Единственное чего не было - период за который платился. Но то как говорится - такое.

Но тоже не хорошо, для архива желательно иметь. А что, в назначении платежа период нельзя было указать? И квитанция в виде банковской платежки, с мокрой печатью и подписью?
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