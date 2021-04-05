Доказательства в студию. Не думаю, что за все время существования СЭП НБУ был хоть один случай, когда там деньги настолько зависали. Допускаю, что и у них могли быть сбои, но там система абсолютно надежная и не чета многим. Поэтому не надо с больной головы на здоровую. В СЭП НБУ все транзакции заканчиваются в одном сеансе, т.е. в среднем за 15 мин. А в МПС могут закончиться и через 40 дней, хотя многие заканчиваются гораздо быстрее (практически мгновенно). Я не фанат НБУ, но в данном случае за державу обидно.
Flamingo написав:Единственное чего не было - период за который платился. Но то как говорится - такое.
Но тоже не хорошо, для архива желательно иметь. А что, в назначении платежа период нельзя было указать? И квитанция в виде банковской платежки, с мокрой печатью и подписью?
Ну я плачу помесячно, поэтому как бы по дате платежа понятно что это за прошлый месяц. По моему поставщику назначение никак нельзя было менять - там все в назначени - лицевой, текст, какой-то код, ФИО бралось из отдельной части шаблона. Причем по сути вводился лишь номер лицевого - остальное подтянулось автоматом. Ну а внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:
pepe написав:Ви праві, зарахування відбулося вчасно згідно виписки (11 година), а кошти на рахунку я побачив після 18 години. Певно проходили дезинфекцію та ізоляцію у вашому банку 7 годин.
И я о чем. Деньги из одной системы банка передаются в другую его систему в течение 7 часов. Это почти всегда говорит о его технологической отсталости и большом количестве ручных операций, а значит и ошибок. Слабые или отсутствуюшие интеграции, вот где собака порылась.
Flamingo написав:внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:
Фу, гониво полное. Я б через такое не платил. Люди, которые такое рисовали, в банке, видимо, не долго работали и в банковском бизнесе дилетанты. Это ж надо додуматься на посовский чек еще и печать с подписью тулить. Суду все равно не будет понятно, что это за бумаженция и насколько ей можно верить. Номер карты тоже лажа. Вы будете писать, я заплатил со своей карты ххх****yyy, а получатель и суд скажут, не знаем никакой карты, нам нужен счет и справка из банка, что этот счет Ваш. В общем, детвора и уши недолугих приватовских разрабов видны, которых, все кто не разбираются, тупо копируют.
Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.