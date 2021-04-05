Додано: Пон 05 кві, 2021 21:08

Flamingo написав: внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:

внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:

Фу, гониво полное. Я б через такое не платил. Люди, которые такое рисовали, в банке, видимо, не долго работали и в банковском бизнесе дилетанты. Это ж надо додуматься на посовский чек еще и печать с подписью тулить. Суду все равно не будет понятно, что это за бумаженция и насколько ей можно верить. Номер карты тоже лажа. Вы будете писать, я заплатил со своей карты ххх****yyy, а получатель и суд скажут, не знаем никакой карты, нам нужен счет и справка из банка, что этот счет Ваш. В общем, детвора и уши недолугих приватовских разрабов видны, которых, все кто не разбираются, тупо копируют.