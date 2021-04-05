Додано: Пон 05 кві, 2021 21:55

Oktawa написав: Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате. У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.

Так отож. Заплатили на деревню дедушке. Сумма видна и ладно. Зачем эти посоподобные квитанции? Посовские квитанции ведь для чего? Сумму проверил (что кассир Вас не нажухал) и выкинул. Как серьезные документы их не хранят и серьезным людям, например, судам в качестве доказательства не предоставляют (т.к. они могут отказаться их рассматривать). Потому они такие маленькие и содержат неполную информацию, причем, в основном, о покупке какого-то товара в магазине. А для перечислений средств через банки есть стандартная и всем понятная форма банковской платежки, причем с назначением платежа до 160 символов. И это уже серьезный документ, который не стыдно кому в руки дать и вместо которого Вас не попросят принести что-то более серьезное. Попробуйте заплатить сумму, например, равную стоимости квартиры и при этом дать застройщику посовский чек. Как он и его юристы будут на Вас смотреть? Короче, циркачи и несолидняк, под магазины косят, хоть вроде банк. Предполагаю, что в будущем они как в магазинах будут на этих чеках еще и свою рекламу печатать, типа покупайте семечки только через наш сенс, т.к. форма чека будет чьей-то собственностью или торговой площадкой. И это на Вашей бумаге и для Вашего архива.