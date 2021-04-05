Доказательства в студию. Не думаю, что за все время существования СЭП НБУ был хоть один случай, когда там деньги настолько зависали. Допускаю, что и у них могли быть сбои, но там система абсолютно надежная и не чета многим. Поэтому не надо с больной головы на здоровую. В СЭП НБУ все транзакции заканчиваются в одном сеансе, т.е. в среднем за 15 мин. А в МПС могут закончиться и через 40 дней, хотя многие заканчиваются гораздо быстрее (практически мгновенно). Я не фанат НБУ, но в данном случае за державу обидно.
Flamingo написав:Единственное чего не было - период за который платился. Но то как говорится - такое.
Но тоже не хорошо, для архива желательно иметь. А что, в назначении платежа период нельзя было указать? И квитанция в виде банковской платежки, с мокрой печатью и подписью?
Ну я плачу помесячно, поэтому как бы по дате платежа понятно что это за прошлый месяц. По моему поставщику назначение никак нельзя было менять - там все в назначени - лицевой, текст, какой-то код, ФИО бралось из отдельной части шаблона. Причем по сути вводился лишь номер лицевого - остальное подтянулось автоматом. Ну а внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:
pepe написав:Ви праві, зарахування відбулося вчасно згідно виписки (11 година), а кошти на рахунку я побачив після 18 години. Певно проходили дезинфекцію та ізоляцію у вашому банку 7 годин.
И я о чем. Деньги из одной системы банка передаются в другую его систему в течение 7 часов. Это почти всегда говорит о его технологической отсталости и большом количестве ручных операций, а значит и ошибок. Слабые или отсутствуюшие интеграции, вот где собака порылась.
Flamingo написав:внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:
Фу, гониво полное. Я б через такое не платил. Люди, которые такое рисовали, в банке, видимо, не долго работали и в банковском бизнесе дилетанты. Это ж надо додуматься на посовский чек еще и печать с подписью тулить. Суду все равно не будет понятно, что это за бумажка и насколько ей можно верить. Номер карты тоже лажа. Вы будете писать, я заплатил со своей карты ххх****yyy, а получатель и суд скажут, не знаем никакой карты, нам нужен счет и справка из банка, что этот счет Ваш. В общем, детвора и уши недолугих приватовских разрабов видны, которых, все кто не разбираются, тупо копируют.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 05 кві, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.
Oktawa написав:Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.
Так отож. Заплатили на деревню дедушке. Сумма видна и ладно. Зачем эти посоподобные квитанции? Посовские квитанции ведь для чего? Сумму проверил (что кассир Вас не нажухал) и выкинул. Как серьезные документы их не хранят и серьезным людям, например, судам в качестве доказательства не предоставляют (т.к. они могут отказаться их рассматривать). Потому они такие маленькие и содержат неполную информацию, причем, в основном, о покупке какого-то товара в магазине. А для перечислений средств через банки есть стандартная и всем понятная форма банковской платежки, причем с назначением платежа до 160 символов. И это уже серьезный документ, который не стыдно кому в руки дать и вместо которого Вас не попросят принести что-то более серьезное. Попробуйте заплатить сумму, например, равную стоимости квартиры и при этом дать застройщику посовский чек. Как он и его юристы будут на Вас смотреть? Короче, циркачи и несолидняк, под магазины косят, хоть вроде банк. Предполагаю, что в будущем они как в магазинах будут на этих чеках еще и свою рекламу печатать, типа покупайте семечки только через наш сенс, т.к. форма чека будет чьей-то собственностью или торговой площадкой. И это на Вашей бумаге и для Вашего архива.
newbie написав:Номер карты тоже лажа. Вы будете писать, я заплатил со своей карты ххх****yyy, а получатель и суд скажут, не знаем никакой карты, нам нужен счет и справка из банка, что этот счет Ваш.
Я конечно знаю ваши "теплые чувства" к Алле, но справедливости ради хочу заметить, что то чего вам не хватает в квитанции как раз есть. Отчасти от того что я замазывал свои реквизиты + отчасти от того что сама квитанция длинная и разрешение и так получалось не высокое а еще и "размещальщик картинок на форуме" ухудшает качество - но тем не менее кроме номера карты в квитанции есть и Ибан плательщика (и его ФИО), и ИБАН Получателя (и его название). Так что суду будет видно ху-из-ху