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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9435943694379438>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:44

  clientage написав:В НБУ кантуются, до 3х дн.

Доказательства в студию. Не думаю, что за все время существования СЭП НБУ был хоть один случай, когда там деньги настолько зависали. Допускаю, что и у них могли быть сбои, но там система абсолютно надежная и не чета многим. Поэтому не надо с больной головы на здоровую. В СЭП НБУ все транзакции заканчиваются в одном сеансе, т.е. в среднем за 15 мин. А в МПС могут закончиться и через 40 дней, хотя многие заканчиваются гораздо быстрее (практически мгновенно). Я не фанат НБУ, но в данном случае за державу обидно.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:49

Re: Альфа-Банк

pepe написав:
  Alfa_Bank написав:
  pepe написав:Alfa_Bank, СЕП з іншого банку на вклад Ощадний. Підскажіть, будь-ласка, термін зарахування коштів. Дякую.

Доброго дня. Дозволений. Зарахування протягом 15 хвилин після того, як отримаємо кошти від системи платежів. Терміни відправки залежать від банка-відправника.

Ви праві, зарахування відбулося вчасно згідно виписки (11 година), а кошти на рахунку я побачив після 18 години. :roll: Певно проходили дезинфекцію та ізоляцію у вашому банку 7 годин.
У меня на ощадный всегда долго доходило, такое ощущение, что Алла специально придерживает. Даже если одновременно отослать на комфорт и ощадный, то на ощадный приходило намного позже.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:50

  newbie написав:
  Flamingo написав:Единственное чего не было - период за который платился. Но то как говорится - такое.

Но тоже не хорошо, для архива желательно иметь. А что, в назначении платежа период нельзя было указать? И квитанция в виде банковской платежки, с мокрой печатью и подписью?

Ну я плачу помесячно, поэтому как бы по дате платежа понятно что это за прошлый месяц. По моему поставщику назначение никак нельзя было менять - там все в назначени - лицевой, текст, какой-то код, ФИО бралось из отдельной части шаблона. Причем по сути вводился лишь номер лицевого - остальное подтянулось автоматом.
Ну а внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:
Зображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:51

  pepe написав:Ви праві, зарахування відбулося вчасно згідно виписки (11 година), а кошти на рахунку я побачив після 18 години. :roll: Певно проходили дезинфекцію та ізоляцію у вашому банку 7 годин.

И я о чем. Деньги из одной системы банка передаются в другую его систему в течение 7 часов. Это почти всегда говорит о его технологической отсталости и большом количестве ручных операций, а значит и ошибок. Слабые или отсутствуюшие интеграции, вот где собака порылась.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:08

  Flamingo написав:внешний вид квитанции совсем не как платежка. А именно как попытка нарисовать квитанцию с поса. Но с печатью. Выглядит так:
Зображення

Фу, гониво полное. Я б через такое не платил. Люди, которые такое рисовали, в банке, видимо, не долго работали и в банковском бизнесе дилетанты. Это ж надо додуматься на посовский чек еще и печать с подписью тулить. Суду все равно не будет понятно, что это за бумажка и насколько ей можно верить. Номер карты тоже лажа. Вы будете писать, я заплатил со своей карты ххх****yyy, а получатель и суд скажут, не знаем никакой карты, нам нужен счет и справка из банка, что этот счет Ваш. В общем, детвора и уши недолугих приватовских разрабов видны, которых, все кто не разбираются, тупо копируют.
Востаннє редагувалось newbie в Пон 05 кві, 2021 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:25

Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:55

  Oktawa написав:Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.

Так отож. Заплатили на деревню дедушке. Сумма видна и ладно. Зачем эти посоподобные квитанции? Посовские квитанции ведь для чего? Сумму проверил (что кассир Вас не нажухал) и выкинул. Как серьезные документы их не хранят и серьезным людям, например, судам в качестве доказательства не предоставляют (т.к. они могут отказаться их рассматривать). Потому они такие маленькие и содержат неполную информацию, причем, в основном, о покупке какого-то товара в магазине. А для перечислений средств через банки есть стандартная и всем понятная форма банковской платежки, причем с назначением платежа до 160 символов. И это уже серьезный документ, который не стыдно кому в руки дать и вместо которого Вас не попросят принести что-то более серьезное. Попробуйте заплатить сумму, например, равную стоимости квартиры и при этом дать застройщику посовский чек. Как он и его юристы будут на Вас смотреть? Короче, циркачи и несолидняк, под магазины косят, хоть вроде банк. Предполагаю, что в будущем они как в магазинах будут на этих чеках еще и свою рекламу печатать, типа покупайте семечки только через наш сенс, т.к. форма чека будет чьей-то собственностью или торговой площадкой. И это на Вашей бумаге и для Вашего архива.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:19

Re: Альфа-Банк

  newbie написав:Номер карты тоже лажа. Вы будете писать, я заплатил со своей карты ххх****yyy, а получатель и суд скажут, не знаем никакой карты, нам нужен счет и справка из банка, что этот счет Ваш.

Я конечно знаю ваши "теплые чувства" к Алле, но справедливости ради хочу заметить, что то чего вам не хватает в квитанции как раз есть. Отчасти от того что я замазывал свои реквизиты + отчасти от того что сама квитанция длинная и разрешение и так получалось не высокое а еще и "размещальщик картинок на форуме" ухудшает качество - но тем не менее кроме номера карты в квитанции есть и Ибан плательщика (и его ФИО), и ИБАН Получателя (и его название). Так что суду будет видно ху-из-ху
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:21

  pepe написав:
  Alfa_Bank написав:
  pepe написав:Alfa_Bank, СЕП з іншого банку на вклад Ощадний дозволений? Підскажіть, будь-ласка, термін зарахування коштів. Дякую.

Доброго дня. Дозволений. Зарахування протягом 15 хвилин після того, як отримаємо кошти від системи платежів. Терміни відправки залежать від банка-відправника.

Банк ОТП стверджує, що кошти відправлені (вони списані, на рахунку їх немає). Гаряча лінія ОТП та вашого банку синхронно співає про 3 банківські дні "гуляння" у СЕП.

Якщо кошти не надійшли, напишіть дату та суму платежу, реквізити для оплати, подивимось.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:28

  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Доброго дня. В квитанції в Сенс є дані про платника і отримувача. Там вказаний сам отримувач, його реквізити, призначення платежу.
Отримати квитанцію за проведеною операцією у цифровому банку Sense SuperApp
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