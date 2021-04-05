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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9435943694379438

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 07:41

  Oktawa написав:Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.

Оплату проводили в Сенс? Квитанцію теж там формуєте? Надайте, будь ласка, скрин квитанції, що формується.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:15

  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Flamingo У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.

Оплату проводили в Сенс? Квитанцію теж там формуєте? Надайте, будь ласка, скрин квитанції, що формується.

Надіслала в приватні повідомлення. На свою почту не удаётся ее отправить, пишет, что не настроена почтовая программа. А как ее настроить? Почта внесена в профиль и подтверждена.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:36

Re: Альфа-Банк

Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи :
1) можна знімати з ощадного цілодобово та
2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ?
Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:38

Re: Альфа-Банк

Вопрос, а можно ли кредитки гасить СЭПом? День-в-день будет, например с моно?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:41

  1finanсier написав:Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи :
1) можна знімати з ощадного цілодобово та
2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ?
Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?

Доброго дня.
1) Можна. Можливі лише короткочасні затримки / не доступність сервісу під час його оновлення, закриття/відкриття операційного дня.
2) Переказ на картки інших банків через наші сервіси - 1% + 5грн.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:56

  vpchelko написав:Вопрос, а можно ли кредитки гасить СЭПом? День-в-день будет, например с моно?

Доброго дня. Можна. Після отримання платежу, зарахуємо в той же день. Але враховуйте, що сума має бути на рахунку до 19:00 в РД.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 08:57

  Alfa_Bank написав:
  1finanсier написав:Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи :
1) можна знімати з ощадного цілодобово та
2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ?
Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?

Доброго дня.
1) Можна. Можливі лише короткочасні затримки / не доступність сервісу під час його оновлення, закриття/відкриття операційного дня.
2) Переказ на картки інших банків через наші сервіси - 1% + 5грн.

А якщо тягнути з пакетної картки Альфи сервісами п2п інших банків ?
1finanсier
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