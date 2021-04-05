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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:41
Oktawa написав:Flamingo
У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.
Оплату проводили в Сенс? Квитанцію теж там формуєте? Надайте, будь ласка, скрин квитанції, що формується.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:15
Alfa_Bank написав: Oktawa написав:Flamingo
У меня квитанция совсем другого вида. Графы назначение платежа вообще нет, есть только сумма, дата, а в графе одержувач стоит : коммуналка та інші платежі. Но моя квитанция с печатью (ваша со штампом) и подписью главы правления. Ни наименования поставщика, ни вида услуги, ни лицевого счёта, а тем более периода оплаты нет, хотя это все указывалось (подтягивалось) при оплате.
Оплату проводили в Сенс? Квитанцію теж там формуєте? Надайте, будь ласка, скрин квитанції, що формується.
Надіслала в приватні повідомлення. На свою почту не удаётся ее отправить, пишет, что не настроена почтовая программа. А как ее настроить? Почта внесена в профиль и подтверждена.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:36
Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи :
1) можна знімати з ощадного цілодобово та
2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ?
Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:38
Вопрос, а можно ли кредитки гасить СЭПом? День-в-день будет, например с моно?
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vpchelko
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:41
1finanсier написав:
Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи :
1) можна знімати з ощадного цілодобово та
2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ?
Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?
Доброго дня.
1) Можна. Можливі лише короткочасні затримки / не доступність сервісу під час його оновлення, закриття/відкриття операційного дня.
2) Переказ на картки інших банків через наші сервіси - 1% + 5грн.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:56
vpchelko написав:
Вопрос, а можно ли кредитки гасить СЭПом? День-в-день будет, например с моно?
Доброго дня. Можна. Після отримання платежу, зарахуємо в той же день. Але враховуйте, що сума має бути на рахунку до 19:00 в РД.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 08:57
Alfa_Bank написав: 1finanсier написав:
Друзі, через те що схоже з 12 квітня Луччший ставить загради на вихід по п2п без коміса, хочу навчитися готувати ощадний в альфі. Підкажіть, чи :
1) можна знімати з ощадного цілодобово та
2) вихід по п2п в інші банки з пакетної вайт в ІБ Альфи без коміса ?
Чи може є якісь ще якісь варіанти як оптимально зберігати -> оперативно виводити-заводити обігові кошти-заощадження в Альфі?
Доброго дня.
1) Можна. Можливі лише короткочасні затримки / не доступність сервісу під час його оновлення, закриття/відкриття операційного дня.
2) Переказ на картки інших банків через наші сервіси - 1% + 5грн.
А якщо тягнути з пакетної картки Альфи сервісами п2п інших банків ?
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