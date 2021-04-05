Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?
Hella написав: Мне предложили 50 баллов, если через Сенс. Рискнула, установила, оплатила, пожалела ).
Так отож. Все эти депо под повышенные проценты или кешбеки там, где их не должно быть (скажем за коммунальные) - это развод на ровном месте с единственной целью - затянуть Вас в их голимое поделие, на котором они надеются заработать (естественно за Ваш счет). Но это все скоро закончится, т.к. никто не будет долго меценатствовать и работать себе в убыток. Т.е. пузырь лопнет. И обманутыми будут или руководство, которому лапшу на уши вешали, или клиенты, которые проголосуют ногами. Т.е. перспектив у такого развода нет.