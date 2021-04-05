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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9436943794389439

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:43

Re: Альфа-Банк

  1finanсier написав:тягнути з пакетної картки Альфи сервісами п2п інших банків

только, судя по постам на этой ветке, СБ алки это не сильно любит, может карту заблочить :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:47

  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Доброго дня. В квитанції в Сенс є дані про платника і отримувача. Там вказаний сам отримувач, його реквізити, призначення платежу.
Отримати квитанцію за проведеною операцією у цифровому банку Sense SuperApp

Квитанції доступні:
- за останні три місяці;
Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:47

  Hella написав: Мне предложили 50 баллов, если через Сенс. Рискнула, установила, оплатила, пожалела ).

Так отож. Все эти депо под повышенные проценты или кешбеки там, где их не должно быть (скажем за коммунальные) - это развод на ровном месте с единственной целью - затянуть Вас в их голимое поделие, на котором они надеются заработать (естественно за Ваш счет). Но это все скоро закончится, т.к. никто не будет долго меценатствовать и работать себе в убыток. Т.е. пузырь лопнет. И обманутыми будут или руководство, которому лапшу на уши вешали, или клиенты, которые проголосуют ногами. Т.е. перспектив у такого развода нет.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:54

  Oktawa написав:Квитанції доступні:
- за останні три місяці

Там, где я плачу, хранятся неограниченное время, причем в красивом виде. Тоже иногда нужно. Это кстати вызывает доверие к банку.
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:04

  Oktawa написав:Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.

Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9436943794389439
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