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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9437943894399440>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:43

Re: Альфа-Банк

  1finanсier написав:тягнути з пакетної картки Альфи сервісами п2п інших банків

только, судя по постам на этой ветке, СБ алки это не сильно любит, может карту заблочить :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:47

  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Доброго дня. В квитанції в Сенс є дані про платника і отримувача. Там вказаний сам отримувач, його реквізити, призначення платежу.
Отримати квитанцію за проведеною операцією у цифровому банку Sense SuperApp

Квитанції доступні:
- за останні три місяці;
Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:47

  Hella написав: Мне предложили 50 баллов, если через Сенс. Рискнула, установила, оплатила, пожалела ).

Так отож. Все эти депо под повышенные проценты или кешбеки там, где их не должно быть (скажем за коммунальные) - это развод на ровном месте с единственной целью - затянуть Вас в их голимое поделие, на котором они надеются заработать (естественно за Ваш счет). Но это все скоро закончится, т.к. никто не будет долго меценатствовать и работать себе в убыток. Т.е. пузырь лопнет. И обманутыми будут или руководство, которому лапшу на уши вешали, или клиенты, которые проголосуют ногами. Т.е. перспектив у такого развода нет.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:54

  Oktawa написав:Квитанції доступні:
- за останні три місяці

Там, где я плачу, хранятся неограниченное время, причем в красивом виде. Тоже иногда нужно. Это кстати вызывает доверие к банку.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:04

  Oktawa написав:Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.

Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:04

  Alfa_Bank написав:Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.

Капец. Банковские выписки (архив банковских операций) хранить в мобильном приложении. Этот банк далеко пойдет. А когда дойдет до конца или возьмет людей, которые в этом разбираются, то поймет, что мобильное приложение (толстый клиент) - это аналог старых версий системы клиент-банк, которые лет 10 назад устанавливались на компьютерах, а теперь вот на худшей (менее безопасной и надежной) платформе смартфонов. И что более современные тонкие клиенты (веб или браузерные версии приложений) уделывают их на раз, при этом все данные там хранятся на сервере, а не на клиентском устройстве. Т.е. в эволюционном процессе мобильное приложение по сравнению с веб-версией - это шаг назад (к старым компьютерам или толстым клиентам). Диалектика :)
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:44

newbie а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет?
wig
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 15:48

  wig написав:а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет?

Девочка, у которой нет ручек, подходит к маме:
-Мам, дай конфетку!
-Отстань, я занята!
-Мам, ну дай конфетку, пожалуйста!
-Иди, сама возьми.
-Мам, ну как же я её возьму, у меня же ручек нет!
-Нет ручек - нет конфетки!
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:27

  wig написав:newbie а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет?

Для этого я их сохраняю на компе. Не все, что платил, а то, что действительно нужно хранить. И не выписки, а платежные документы. На банк надеяться тоже особо не стоит. Он хоть и хранит это неограниченно, но всегда может сократить глубину хранения или сделать ее платной.
Я просто писал, что это только в старых клиентах-банках автоматически сохранялось все, что из них платилось. Сейчас лучше все хранить на стороне банка, причем подтвержденно исполненное (отправленное получателю), а себе выборочно сохранять то, что Вам нужно. Сохранять все операции на стороне клиента нецелесообразно. У банка они тоже должны быть и приоритетным является то, что находится в базе банка, а не в базе клиента. Т.е. это должна быть нормальная клиент-серверная архитектура, а не какая-то децентрализованная, детская и допотопная анархия.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 16:40

  newbie написав:
  Alfa_Bank написав:Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.

Капец. Банковские выписки (архив банковских операций) хранить в мобильном приложении. Этот бак далеко пойдет. А когда дойдет до конца или возьмет людей, которые в этом разбираются, то поймет, что мобильное приложение (толстый клиент) - это аналог старых версий системы клиент-банк, которые лет 10 назад устанавливались на компьютерах, а теперь вот на худшей (менее безопасной и надежной) платформе смартфонов. И что более современные тонкие клиенты (веб или браузерные версии приложений) уделывают их на раз, при этом все данные там хранятся на сервере, а не на клиентском устройстве. Т.е. в эволюционном процессе мобильное приложение по сравнению с веб-версией - это шаг назад (к старым компьютерам или толстым клиентам). Диалектика :)


А вы на 100% уверены, что квитанция хранится в приложении на смартфоне? Потому что заявление "сохранение большого архива информации утяжелит приложение" можно трактовать по-разному. Например так: "большой размер и сложная структура архивов снижают скорость выполнения запросов к БД, что замедляет работу приложения".
Кстати, безапелляционность утверждения, что платформа 10-летнего компьютера более безопасна и надежна по сравнению с современным смартфоном, тоже стоило бы поумерить )
Andrew Crow
 
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