Додано: Вів 06 кві, 2021 16:27

wig написав: newbie а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет? а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет?

Для этого я их сохраняю на компе. Не все, что платил, а то, что действительно нужно хранить. И не выписки, а платежные документы. На банк надеяться тоже особо не стоит. Он хоть и хранит это неограниченно, но всегда может сократить глубину хранения или сделать ее платной.Я просто писал, что это только в старых клиентах-банках автоматически сохранялось все, что из них платилось. Сейчас лучше все хранить на стороне банка, причем подтвержденно исполненное (отправленное получателю), а себе выборочно сохранять то, что Вам нужно. Сохранять все операции на стороне клиента нецелесообразно. У банка они тоже должны быть и приоритетным является то, что находится в базе банка, а не в базе клиента. Т.е. это должна быть нормальная клиент-серверная архитектура, а не какая-то децентрализованная, детская и допотопная анархия.