Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?
Hella написав: Мне предложили 50 баллов, если через Сенс. Рискнула, установила, оплатила, пожалела ).
Так отож. Все эти депо под повышенные проценты или кешбеки там, где их не должно быть (скажем за коммунальные) - это развод на ровном месте с единственной целью - затянуть Вас в их голимое поделие, на котором они надеются заработать (естественно за Ваш счет). Но это все скоро закончится, т.к. никто не будет долго меценатствовать и работать себе в убыток. Т.е. пузырь лопнет. И обманутыми будут или руководство, которому лапшу на уши вешали, или клиенты, которые проголосуют ногами. Т.е. перспектив у такого развода нет.
Alfa_Bank написав:Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.
Капец. Банковские выписки (архив банковских операций) хранить в мобильном приложении. Этот банк далеко пойдет. А когда дойдет до конца или возьмет людей, которые в этом разбираются, то поймет, что мобильное приложение (толстый клиент) - это аналог старых версий системы клиент-банк, которые лет 10 назад устанавливались на компьютерах, а теперь вот на худшей (менее безопасной и надежной) платформе смартфонов. И что более современные тонкие клиенты (веб или браузерные версии приложений) уделывают их на раз, при этом все данные там хранятся на сервере, а не на клиентском устройстве. Т.е. в эволюционном процессе мобильное приложение по сравнению с веб-версией - это шаг назад (к старым компьютерам или толстым клиентам). Диалектика
wig написав:а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет?
Девочка, у которой нет ручек, подходит к маме: -Мам, дай конфетку! -Отстань, я занята! -Мам, ну дай конфетку, пожалуйста! -Иди, сама возьми. -Мам, ну как же я её возьму, у меня же ручек нет! -Нет ручек - нет конфетки!
wig написав:newbie а вдруг вам захочется полистать выписки, а интернета нет?
Для этого я их сохраняю на компе. Не все, что платил, а то, что действительно нужно хранить. И не выписки, а платежные документы. На банк надеяться тоже особо не стоит. Он хоть и хранит это неограниченно, но всегда может сократить глубину хранения или сделать ее платной. Я просто писал, что это только в старых клиентах-банках автоматически сохранялось все, что из них платилось. Сейчас лучше все хранить на стороне банка, причем подтвержденно исполненное (отправленное получателю), а себе выборочно сохранять то, что Вам нужно. Сохранять все операции на стороне клиента нецелесообразно. У банка они тоже должны быть и приоритетным является то, что находится в базе банка, а не в базе клиента. Т.е. это должна быть нормальная клиент-серверная архитектура, а не какая-то децентрализованная, детская и допотопная анархия.
Alfa_Bank написав:Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.
Капец. Банковские выписки (архив банковских операций) хранить в мобильном приложении. Этот бак далеко пойдет. А когда дойдет до конца или возьмет людей, которые в этом разбираются, то поймет, что мобильное приложение (толстый клиент) - это аналог старых версий системы клиент-банк, которые лет 10 назад устанавливались на компьютерах, а теперь вот на худшей (менее безопасной и надежной) платформе смартфонов. И что более современные тонкие клиенты (веб или браузерные версии приложений) уделывают их на раз, при этом все данные там хранятся на сервере, а не на клиентском устройстве. Т.е. в эволюционном процессе мобильное приложение по сравнению с веб-версией - это шаг назад (к старым компьютерам или толстым клиентам). Диалектика
А вы на 100% уверены, что квитанция хранится в приложении на смартфоне? Потому что заявление "сохранение большого архива информации утяжелит приложение" можно трактовать по-разному. Например так: "большой размер и сложная структура архивов снижают скорость выполнения запросов к БД, что замедляет работу приложения". Кстати, безапелляционность утверждения, что платформа 10-летнего компьютера более безопасна и надежна по сравнению с современным смартфоном, тоже стоило бы поумерить )