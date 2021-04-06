Andrew Crow написав:А вы на 100% уверены, что квитанция хранится в приложении на смартфоне? Потому что заявление "сохранение большого архива информации утяжелит приложение" можно трактовать по-разному. Например так: "большой размер и сложная структура архивов снижают скорость выполнения запросов к БД, что замедляет работу приложения". Кстати, безапелляционность утверждения, что платформа 10-летнего компьютера более безопасна и надежна по сравнению с современным смартфоном, тоже стоило бы поумерить )
Внимательно читайте написанное и старайтесь понять его, а то Ваши вопросы и выводы выглядят смешными. О том, что транзакции и архивы должны храниться в мобильной аппликухе говорил не я. Я говорил о том, что так не должно быть. И я не говорил, что комп 10-летней давности мощнее и безопаснее современного смартфона. Современные смартфоны не мощнее современных компов и да с безопасностью у них есть проблемы и немалые, которые устранять не так-то просто. Кроме того основное назначение и применение гаджетов несколько отличаются от таковых для компов, хотя со временем у них становится все больше общего. Чтобы было еще понятней, банк (или государство) в смартфоне - не самая лучшая идея и у некоторых она вызывает просто смех. Банк в кармане (как у Форварда или русского стандарта) еще куда не шло, но это означало всего лишь широкое распространение карточных технологий (мобильных аппликух тогда еще не было).
Oktawa написав:Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.
Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.
Будь ласка, зробіть можливість хоча б за останні 24 міс. Ці дані не зберігаються в додатку, адже я чудово генерую квитанції за перекази, що були зроблені з web МАБ ще до встановлення Sense. Щоб не обтяжувати бекенд та мережу, обмежте інтервал пошуку, скажімо, 1 міс, але щоб можна було зараз сгенерувати квитанцію за, скажімо, 09.2020. Це потрібно насамперед для перевірки платежу на https://check.gov.ua/ . У квитанції МАБ є номер мемориального ордеру формату MB12345678, він не годиться для check.gov.ua . Квитанція Sense містить замість нього той самий 16-символьний код типу ABCD-EFGH-IJKL-MNOP, що приймається на check.gov.ua .