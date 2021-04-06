Додано: Вів 06 кві, 2021 17:29

Andrew Crow написав: А вы на 100% уверены, что квитанция хранится в приложении на смартфоне? Потому что заявление "сохранение большого архива информации утяжелит приложение" можно трактовать по-разному. Например так: "большой размер и сложная структура архивов снижают скорость выполнения запросов к БД, что замедляет работу приложения".

Кстати, безапелляционность утверждения, что платформа 10-летнего компьютера более безопасна и надежна по сравнению с современным смартфоном, тоже стоило бы поумерить ) А вы на 100% уверены, что квитанция хранится в приложении на смартфоне? Потому что заявление "сохранение большого архива информации утяжелит приложение" можно трактовать по-разному. Например так: "большой размер и сложная структура архивов снижают скорость выполнения запросов к БД, что замедляет работу приложения".Кстати, безапелляционность утверждения, что платформа 10-летнего компьютера более безопасна и надежна по сравнению с современным смартфоном, тоже стоило бы поумерить )

Внимательно читайте написанное и старайтесь понять его, а то Ваши вопросы и выводы выглядят смешными.О том, что транзакции и архивы должны храниться в мобильной аппликухе говорил не я. Я говорил о том, что так не должно быть. И я не говорил, что комп 10-летней давности мощнее и безопаснее современного смартфона. Современные смартфоны не мощнее современных компов и да с безопасностью у них есть проблемы и немалые, которые устранять не так-то просто. Кроме того основное назначение и применение гаджетов несколько отличаются от таковых для компов, хотя со временем у них становится все больше общего.Чтобы было еще понятней, банк (или государство) в смартфоне - не самая лучшая идея и у некоторых она вызывает просто смех. Банк в кармане (как у Форварда или русского стандарта) еще куда не шло, но это означало всего лишь широкое распространение карточных технологий (мобильных аппликух тогда еще не было).