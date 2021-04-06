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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9437943894399440

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:29

  Andrew Crow написав:А вы на 100% уверены, что квитанция хранится в приложении на смартфоне? Потому что заявление "сохранение большого архива информации утяжелит приложение" можно трактовать по-разному. Например так: "большой размер и сложная структура архивов снижают скорость выполнения запросов к БД, что замедляет работу приложения".
Кстати, безапелляционность утверждения, что платформа 10-летнего компьютера более безопасна и надежна по сравнению с современным смартфоном, тоже стоило бы поумерить )

Внимательно читайте написанное и старайтесь понять его, а то Ваши вопросы и выводы выглядят смешными.
О том, что транзакции и архивы должны храниться в мобильной аппликухе говорил не я. Я говорил о том, что так не должно быть. И я не говорил, что комп 10-летней давности мощнее и безопаснее современного смартфона. Современные смартфоны не мощнее современных компов и да с безопасностью у них есть проблемы и немалые, которые устранять не так-то просто. Кроме того основное назначение и применение гаджетов несколько отличаются от таковых для компов, хотя со временем у них становится все больше общего.
Чтобы было еще понятней, банк (или государство) в смартфоне - не самая лучшая идея и у некоторых она вызывает просто смех. Банк в кармане (как у Форварда или русского стандарта) еще куда не шло, но это означало всего лишь широкое распространение карточных технологий (мобильных аппликух тогда еще не было).
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 20:18

  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.

Збереження такої кількості інформації обтяжує додаток. Вашу пропозицію зафіксуємо та подумаємо в цьому напрямку.


Будь ласка, зробіть можливість хоча б за останні 24 міс. Ці дані не зберігаються в додатку, адже я чудово генерую квитанції за перекази, що були зроблені з web МАБ ще до встановлення Sense. Щоб не обтяжувати бекенд та мережу, обмежте інтервал пошуку, скажімо, 1 міс, але щоб можна було зараз сгенерувати квитанцію за, скажімо, 09.2020. Це потрібно насамперед для перевірки платежу на https://check.gov.ua/ . У квитанції МАБ є номер мемориального ордеру формату MB12345678, він не годиться для check.gov.ua . Квитанція Sense містить замість нього той самий 16-символьний код типу ABCD-EFGH-IJKL-MNOP, що приймається на check.gov.ua .
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 21:50

вообще то смарт мощнее выч.центрв 70-80х
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 22:09

  Oktawa написав:
  Alfa_Bank написав:
  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Доброго дня. В квитанції в Сенс є дані про платника і отримувача. Там вказаний сам отримувач, його реквізити, призначення платежу.

Квитанції доступні:
- за останні три місяці;
Почему только 3 месяца? Я считаю, в истории платежей могли бы и хотя бы года 3 храниться.

а что мешает сохранять их себе в почту или на комп?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:14

Re: Альфа-Банк

  wildlynx написав:У квитанції МАБ є номер мемориального ордеру формату MB12345678... Квитанція Sense містить замість нього той самий 16-символьний код типу ABCD-EFGH-IJKL-MNOP...
При збереженні квитанції одразу після здійснення операції в Sense, то замість коду буде номер меморіального ордеру :)
При скасуванні квитанції зі стрічки операцій — уже з кодом.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:01

  wildlynx написав:
Будь ласка, зробіть можливість хоча б за останні 24 міс. Ці дані не зберігаються в додатку, адже я чудово генерую квитанції за перекази, що були зроблені з web МАБ ще до встановлення Sense. Щоб не обтяжувати бекенд та мережу, обмежте інтервал пошуку, скажімо, 1 міс, але щоб можна було зараз сгенерувати квитанцію за, скажімо, 09.2020. Це потрібно насамперед для перевірки платежу на https://check.gov.ua/ . У квитанції МАБ є номер мемориального ордеру формату MB12345678, він не годиться для check.gov.ua . Квитанція Sense містить замість нього той самий 16-символьний код типу ABCD-EFGH-IJKL-MNOP, що приймається на check.gov.ua .

Доброго дня. Ваша пропозиція зафіксована.
Alfa_Bank
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