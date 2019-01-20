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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9438943994409441

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:27

Re: Альфа-Банк

Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
pfauter
 
Повідомлень: 286
З нами з: 06.01.09
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:37

  pfauter написав:Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?

Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 956 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39

Re: Альфа-Банк

А если есть бонусы на платинум блек. В этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Востаннє редагувалось pfauter в Сер 07 кві, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
pfauter
 
Повідомлень: 286
З нами з: 06.01.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:42

  pfauter написав:А если есть бонусы на платинум блек. Она в этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?

Бонуси спільні для всіх карток, що приймають участь. Вони залишаться на вашому ІНН.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:50

  pfauter написав:А если есть бонусы на платинум блек. В этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?

Бонуси закріплені за ІПН, при перевипуску не згорять.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 10250
З нами з: 18.02.13
Подякував: 114 раз.
Подякували: 956 раз.
 
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1
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  #<1 ... 9438943994409441
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