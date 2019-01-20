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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:27
Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
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pfauter
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:37
pfauter написав:
Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
Доброго дня. Так.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39
А если есть бонусы на платинум блек. В этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Востаннє редагувалось pfauter
в Сер 07 кві, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:42
pfauter написав:
А если есть бонусы на платинум блек. Она в этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Бонуси спільні для всіх карток, що приймають участь. Вони залишаться на вашому ІНН.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:50
pfauter написав:
А если есть бонусы на платинум блек. В этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Бонуси закріплені за ІПН, при перевипуску не згорять.
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