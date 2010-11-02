Альфа-Банк
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:27
Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
pfauter
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:37
pfauter написав:
Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
Доброго дня. Так.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39
А если есть бонусы на платинум блек. В этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Востаннє редагувалось
pfauter
в Сер 07 кві, 2021 13:43, всього редагувалось 1 раз.
pfauter
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:42
pfauter написав:
А если есть бонусы на платинум блек. Она в этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Бонуси спільні для всіх карток, що приймають участь. Вони залишаться на вашому ІНН.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:50
pfauter написав:
А если есть бонусы на платинум блек. В этом месяце срок действия заканчивается. Бонусы сгорят или их можно перенести на новую карту?
Бонуси закріплені за ІПН, при перевипуску не згорять.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:19
pfauter написав:
Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
Интересно, в каком пакете и какая карта будет оформляться под пенсию?
Искатель
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:29
Искатель написав: pfauter написав:
Вопрос представителю банка.
Хочу оформить карту для получения пенсии и субсидий. Данная карта участвует в программе Cash’U CLUB?
Интересно, в каком пакете и какая карта будет оформляться под пенсию?
Доброго дня.
«White» для зарахування пенсії та соціальних выплат
.
Alfa_Bank
Представник банку
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Додано: Чет 08 кві, 2021 09:24
Alfa_Bank
выписку по картам ваши фиксики за пол года так и не починили ?
Можете пояснить логику формирования выписки. Если я пишу, что мне нужно выписка с 5.03 по 7.04, то какие операции в нее должны попасть ? (операции по дате совершения или дате проводки?)
Kalgan
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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