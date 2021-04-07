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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9439944094419442

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 09:51

  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank выписку по картам ваши фиксики за пол года так и не починили ? :|
Можете пояснить логику формирования выписки. Если я пишу, что мне нужно выписка с 5.03 по 7.04, то какие операции в нее должны попасть ? (операции по дате совершения или дате проводки?)

Доброго дня. У виписці відображаються операції, що проведені по рахунку у вказаний вами період.

Нет. Есть покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 она так же попадает. Более того, она так же попадает в выписку, что отправляется на почту при подсчете суммы трат, но сама покупка при этом в выписке НЕ УПОМИНАЕТСЯ ВООБЩЕ :twisted:
Я про это уже писал вам, но ответа так и не получил тогда :|
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:06

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:
  Kalgan написав:Alfa_Bank выписку по картам ваши фиксики за пол года так и не починили ? :|
Можете пояснить логику формирования выписки. Если я пишу, что мне нужно выписка с 5.03 по 7.04, то какие операции в нее должны попасть ? (операции по дате совершения или дате проводки?)

Доброго дня. У виписці відображаються операції, що проведені по рахунку у вказаний вами період.

Нет. Есть покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 она так же попадает. Более того, она так же попадает в выписку, что отправляется на почту при подсчете суммы трат, но сама покупка при этом в выписке НЕ УПОМИНАЕТСЯ ВООБЩЕ :twisted:
Я про это уже писал вам, но ответа так и не получил тогда :|

В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:17

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.

1. Выписка в МАБ. покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 попадает, а вы писали, что не должна. При этом покупка от 7.04 и которая еще не проведена таки не попадает, точнее попадает но с 0.00 грн и видно что она в блоке.
2. по выписке, что приходит на почту, сейчас сформулирую вопрос и хотелось бы получить уже письменный ответ. а не как в прошлый раз :roll:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:30

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.

1. Выписка в МАБ. покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 попадает, а вы писали, что не должна. При этом покупка от 7.04 и которая еще не проведена таки не попадает, точнее попадает но с 0.00 грн и видно что она в блоке.
2. по выписке, что приходит на почту, сейчас сформулирую вопрос и хотелось бы получить уже письменный ответ. а не как в прошлый раз :roll:

1. Приношу вибачення. З вашого питання не зовсім зрозуміла, що ви про МАБ запитуєте (подумала, ви замовили у нас позачергову виписку). В МАБ виписка повинна формуватись по даті операції. Подивилась вашу виписку в МАБ, операція за 7.04 там відображається в блокуванні (сумма не відображається в зв'язку з технічними особливостями системи).
2. Як відправити письмовий запит в банк?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.

Если можете, ответьте здесь. Если нет, наверное таки напишу оф. запрос.

Прошу надати обґрунтовану відповідь, чому у виписці по кредитній карті, яка щомісячно надсилається на електронну пошту, у таблиці з переліком операцій за рахунком (де зазначена дата операції та її відповідна дата проводки за рахунком і сума операції) сума всіх зазначених витратних операцій не збігається з сумою, зазначеною у графі ВСЬОГО (витрат)?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:46

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.

Если можете, ответьте здесь. Если нет, наверное таки напишу оф. запрос.

Прошу надати обґрунтовану відповідь, чому у виписці по кредитній карті, яка щомісячно надсилається на електронну пошту, у таблиці з переліком операцій за рахунком (де зазначена дата операції та її відповідна дата проводки за рахунком і сума операції) сума всіх зазначених витратних операцій не збігається з сумою, зазначеною у графі ВСЬОГО (витрат)?

Вся інформація, що у мене була, написала вам вище. Приклад, що ви надсилали мені в минулому колеги аналізують.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:52

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Приклад, що ви надсилали мені в минулому колеги аналізують.

До сих пор анализируют :shock: уже наверное пол года прошло ...
Сейчас такая же самая ситуация. Вам пора менять специалистов в банке ...
Я понимаю, что на мои платежи это не влияет, но это же ненормально, когда банк дает выписку, а сумма не сходится :shock:
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