Kalgan написав:Alfa_Bank выписку по картам ваши фиксики за пол года так и не починили ? Можете пояснить логику формирования выписки. Если я пишу, что мне нужно выписка с 5.03 по 7.04, то какие операции в нее должны попасть ? (операции по дате совершения или дате проводки?)
Доброго дня. У виписці відображаються операції, що проведені по рахунку у вказаний вами період.
Нет. Есть покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 она так же попадает. Более того, она так же попадает в выписку, что отправляется на почту при подсчете суммы трат, но сама покупка при этом в выписке НЕ УПОМИНАЕТСЯ ВООБЩЕ Я про это уже писал вам, но ответа так и не получил тогда
Kalgan написав:Alfa_Bank выписку по картам ваши фиксики за пол года так и не починили ? Можете пояснить логику формирования выписки. Если я пишу, что мне нужно выписка с 5.03 по 7.04, то какие операции в нее должны попасть ? (операции по дате совершения или дате проводки?)
Доброго дня. У виписці відображаються операції, що проведені по рахунку у вказаний вами період.
Нет. Есть покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 она так же попадает. Более того, она так же попадает в выписку, что отправляется на почту при подсчете суммы трат, но сама покупка при этом в выписке НЕ УПОМИНАЕТСЯ ВООБЩЕ Я про это уже писал вам, но ответа так и не получил тогда
В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.
Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.
1. Выписка в МАБ. покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 попадает, а вы писали, что не должна. При этом покупка от 7.04 и которая еще не проведена таки не попадает, точнее попадает но с 0.00 грн и видно что она в блоке. 2. по выписке, что приходит на почту, сейчас сформулирую вопрос и хотелось бы получить уже письменный ответ. а не как в прошлый раз
Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.
1. Выписка в МАБ. покупка от 6.04 с проводкой 8.04 и в выписку с 5.03 по 7.04 попадает, а вы писали, что не должна. При этом покупка от 7.04 и которая еще не проведена таки не попадает, точнее попадает но с 0.00 грн и видно что она в блоке. 2. по выписке, что приходит на почту, сейчас сформулирую вопрос и хотелось бы получить уже письменный ответ. а не как в прошлый раз
1. Приношу вибачення. З вашого питання не зовсім зрозуміла, що ви про МАБ запитуєте (подумала, ви замовили у нас позачергову виписку). В МАБ виписка повинна формуватись по даті операції. Подивилась вашу виписку в МАБ, операція за 7.04 там відображається в блокуванні (сумма не відображається в зв'язку з технічними особливостями системи). 2. Як відправити письмовий запит в банк?
Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.
Если можете, ответьте здесь. Если нет, наверное таки напишу оф. запрос.
Прошу надати обґрунтовану відповідь, чому у виписці по кредитній карті, яка щомісячно надсилається на електронну пошту, у таблиці з переліком операцій за рахунком (де зазначена дата операції та її відповідна дата проводки за рахунком і сума операції) сума всіх зазначених витратних операцій не збігається з сумою, зазначеною у графі ВСЬОГО (витрат)?
Alfa_Bank написав:В щомісячну виписку операція, що проведена, але не списана з рахунку, може потрапляти при розрахунку суми трат (оскільки її блокування вже зменшило баланс). Але в списку операцій її не буде, оскільки вона ще не проведена по рахунку.
Если можете, ответьте здесь. Если нет, наверное таки напишу оф. запрос.
Прошу надати обґрунтовану відповідь, чому у виписці по кредитній карті, яка щомісячно надсилається на електронну пошту, у таблиці з переліком операцій за рахунком (де зазначена дата операції та її відповідна дата проводки за рахунком і сума операції) сума всіх зазначених витратних операцій не збігається з сумою, зазначеною у графі ВСЬОГО (витрат)?
Вся інформація, що у мене була, написала вам вище. Приклад, що ви надсилали мені в минулому колеги аналізують.
Alfa_Bank написав:Приклад, що ви надсилали мені в минулому колеги аналізують.
До сих пор анализируют уже наверное пол года прошло ... Сейчас такая же самая ситуация. Вам пора менять специалистов в банке ... Я понимаю, что на мои платежи это не влияет, но это же ненормально, когда банк дает выписку, а сумма не сходится