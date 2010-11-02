Додано: Чет 08 кві, 2021 12:32

Что-то акция по пром-оплате не очень бегает. Оплатил заказ пром-оплатой, всё давно получено, прошло уже два раза по 7 дней, а пополнения мобильного не видать. Кстати, небезынтересно, какого именно мобильного. Тот, что кабинете на пром - естественно, не тот же самый, что финансовый в альфа-банке.



А на днях сделал ещё одну покупку пром-оплатой, и вижу, что пром считает это пром-оплатой, а Альфа-банк - оплатой через liqpay в категории "всё для дома". Я даже не знал, что оно так может, до сих пор пром-оплата всегда была как перевод средств.

И вот интересно, за такую покупку приз тоже полагается?