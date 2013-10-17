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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9440944194429443

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1056
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
176
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
199
Всього голосів : 1056
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56

  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:Что-то акция по пром-оплате не очень бегает. Оплатил заказ пром-оплатой, всё давно получено, прошло уже два раза по 7 дней, а пополнения мобильного не видать. Кстати, небезынтересно, какого именно мобильного. Тот, что кабинете на пром - естественно, не тот же самый, что финансовый в альфа-банке.

А на днях сделал ещё одну покупку пром-оплатой, и вижу, что пром считает это пром-оплатой, а Альфа-банк - оплатой через liqpay в категории "всё для дома". Я даже не знал, что оно так может, до сих пор пром-оплата всегда была как перевод средств.
И вот интересно, за такую покупку приз тоже полагается?

Доброго дня. Це акція Visa та Prom, ми лише анонсуємо її для своїх тримачів карток Visa.
https://prom.ua/sc/visa


Оплата на данном сайте является p2p-переводом. Верно?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:00

  Kevin написав:
  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:Что-то акция по пром-оплате не очень бегает. Оплатил заказ пром-оплатой, всё давно получено, прошло уже два раза по 7 дней, а пополнения мобильного не видать. Кстати, небезынтересно, какого именно мобильного. Тот, что кабинете на пром - естественно, не тот же самый, что финансовый в альфа-банке.

А на днях сделал ещё одну покупку пром-оплатой, и вижу, что пром считает это пром-оплатой, а Альфа-банк - оплатой через liqpay в категории "всё для дома". Я даже не знал, что оно так может, до сих пор пром-оплата всегда была как перевод средств.
И вот интересно, за такую покупку приз тоже полагается?

Доброго дня. Це акція Visa та Prom, ми лише анонсуємо її для своїх тримачів карток Visa.
https://prom.ua/sc/visa


Оплата на данном сайте является p2p-переводом. Верно?

Доброго дня. Це питання не до нас, а до самого сайту.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:50

  Kevin написав:Оплата на данном сайте является p2p-переводом. Верно?


до недавно - верно
но они ж там с Розеткой объединяются и платежку лепят совместную, может уже и запустили чего похожего на оплату, отсюда и партнерство с визой
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:14

По оплате коммунальных через Sense.
Как-то я пропустил. Оплата Еко-максимум идёт как покупка? Будет льготный период и рассрочка при сумме более 500 грн?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:19

  anikola13 написав:По оплате коммунальных через Sense.
Как-то я пропустил. Оплата Еко-максимум идёт как покупка? Будет льготный период и рассрочка при сумме более 500 грн?

Доброго дня. Якщо оплата по нашому шаблону (не переказ по реквізитам), так.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:31

  newbie написав:
  Oktawa написав:Кто-нибудь оплачивал коммуналку через сенс? Где взять нормальную квитанцию? Ту, что в истории трудно назвать квитанцией, там нет данных, какая услуга и кому оплачено. Может ещё где поискать?

Значит и сенса нет использовать такой "сенс". Зачем было связываться с этим геморроем? Это Вы еще не сталкивались со случаями, когда не дойдет либо будут возвращать или когда придется что-то доказывать. Тогда узнаете что почем (и стоило ли с этим связываться).

или нацитьсч с ним работать в истории щелкнуть на плтеж и там вроде есть возможность переслать квитанцию. Эта же возможность есть сразу после перевода над кнопкой готово.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:38

  clientage написав:
  Hella написав:clientage Ну вот буду знать. Сейчас начало месяца, не страшно, но неприятно. Из банка ушло, к поставщику услуг не пришло. И где деньги )?
В НБУ кантуются, до 3х дн. по регламенту жжжж. А вот када картой, то чаще мнно-но-но-гновенно, но могут и до 30дн по регламенту застрять, т.е. СЭПом (ну через Сенс), в принципе, надежнее :idea:
Однако за оплату через ИБ наврядли када КБ будет, а вот на Ясно можно заполучить КБ, правда не с карт Алки 8)

та не - они у поставщика на счету уже, скорее всего, но там бух должен, я так думаю, вручную разгрести, вот как у него руки дойдут так и увидите на своем лицевом счету.
ol_zy
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